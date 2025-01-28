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"Nirgi Servis" возобновило производство в Кохтла-Ярве

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Представители "Tuva Tov" Фроде Тун, Ларс Вермског и Паал Ашем, осмотрев процесс производства, остались довольны.
Представители "Tuva Tov" Фроде Тун, Ларс Вермског и Паал Ашем, осмотрев процесс производства, остались довольны. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Около года пустовавшее здание на улице Пярна, где последние десятилетия находилось швейное производство ТОО "Nirgi Servis", закрывшееся после перевода швейного цеха в Нарву, в начале этого года вновь ожило - здесь возобновили производство изделий из шерсти.

Владелица и управляющая "Nirgi Servis" Гульзалина Жехтунова сказала, что, сотрудничая с норвежскими фирмами с 2006 года, они шили детскую одежду, которая продавалсь под маркой "Laska Kidswear", делали шерстяные тапочки, стельки, салфетки и прочие вещи. Разные причины побудили поставить эту работу на паузу, но сейчас пришло время возобновить направление по валянию шерсти.

- Тем более что у нас есть производственные площади, которые можно использовать. С валянием уже был опыт, и партнеры проявили заинтересованность. Производство можно назвать новым, потому что разработали новые изделия. К счастью, в Ида-Вирумаа остались специалисты, которые сумели не только подготовить к запуску уникальные станки, но и улучшить их настолько, что значительно поднялась эффективность - мы смогли уйти от шаблонов, увеличив выход продукции на 70 процентов, чем удивили партнеров из норвежской фирмы "Tuva Tov".

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