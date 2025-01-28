Около года пустовавшее здание на улице Пярна, где последние десятилетия находилось швейное производство ТОО "Nirgi Servis", закрывшееся после перевода швейного цеха в Нарву, в начале этого года вновь ожило - здесь возобновили производство изделий из шерсти.
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"Nirgi Servis" возобновило производство в Кохтла-Ярве
Владелица и управляющая "Nirgi Servis" Гульзалина Жехтунова сказала, что, сотрудничая с норвежскими фирмами с 2006 года, они шили детскую одежду, которая продавалсь под маркой "Laska Kidswear", делали шерстяные тапочки, стельки, салфетки и прочие вещи. Разные причины побудили поставить эту работу на паузу, но сейчас пришло время возобновить направление по валянию шерсти.