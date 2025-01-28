"Nirgi Servis" возобновило производство в Кохтла-Ярве

Владелица и управляющая "Nirgi Servis" Гульзалина Жехтунова сказала, что, сотрудничая с норвежскими фирмами с 2006 года, они шили детскую одежду, которая продавалсь под маркой "Laska Kidswear", делали шерстяные тапочки, стельки, салфетки и прочие вещи. Разные причины побудили поставить эту работу на паузу, но сейчас пришло время возобновить направление по валянию шерсти.

- Тем более что у нас есть производственные площади, которые можно использовать. С валянием уже был опыт, и партнеры проявили заинтересованность. Производство можно назвать новым, потому что разработали новые изделия. К счастью, в Ида-Вирумаа остались специалисты, которые сумели не только подготовить к запуску уникальные станки, но и улучшить их настолько, что значительно поднялась эффективность - мы смогли уйти от шаблонов, увеличив выход продукции на 70 процентов, чем удивили партнеров из норвежской фирмы "Tuva Tov".