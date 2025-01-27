Голы йыхвиских парней вывели эстонскую сборную по футзалу U19 в основной турнир чемпионата Европы

В среду команда Эстонии со счетом 8:3 переиграла команду Гибралтара, а в пятницу закрепила за собой победу в подгруппе, переиграв команду Северной Македонии - 3:1.

В пятничной игре Эстония доминировала с первых же минут, однако к концу первого тайма футболисты Северной Македонии все же вели в счете 1:0.

В начале второго тайма счет сравнял игрок йыхвиского "Phoenix" Александр Крупский. Два следующих гола забил его одноклубник Матвей Минаев. Забивший три гола в ворота Гибралтара Минаев в результате стал с пятью забитыми голами лучшим бомбардиром эстонской сборной в этом турнире.

По словам главного тренера сборной Дмитрия Скиперского, речь идет об историческом результате. "Сборная раньше на основной турнир не квалифицировалась, и для футзала такой результат был очень нужен. Перед игрой мы не думали о результатах, шли делать свою игру и бороться. Возникало много возможностей, и в какой-то момент мячи полетели в ворота соперника", - сказал главный тренер после победы над Северной Македонией.

Чтобы попасть на проходящий осенью в Молдове финальный турнир чемпионата Европы, эстонской молодежной сборной надо будет победить в конце марта в подгруппе основного турнира. "Будем готовиться к концу марта и вновь постараемся делать историю - квалифицироваться на финальный турнир", - отметил Скиперский.