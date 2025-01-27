В то же время известно, что коммунистический Китай является одной из основных крупных держав, поддерживающих Россию в войне против Украины. И Полиция безопасности Эстонии, и Департамент внешней разведки предупреждали в своих ежегодниках, что Китай представляет собой разведывательную угрозу для Эстонии, сознательно пытается подорвать влияние Запада и что основным инструментом Китая для реализации мягкой силы является китайское посольство. Концерты и празднества, подобные тем, что состоялись в Кохтла-Ярвеском центре культуры в воскресенье, являются классическим способом распространения этой мягкой силы.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело объясняет, что целью мероприятия было приобщение идавирусцев к новой культуре и традициям другой страны, и что важно наводить культурные мосты между народами в мире, полном напряженности. Что это не политика. Но на самом деле авторитарные государства используют и культуру, и спорт в своих политических интересах, и было бы наивно это игнорировать.

Поэтому неудивительно, что китайское празднество, состоявшееся в Кохтла-Ярве, также стало одной из главных новостей на портале Эстонского национального телерадиовещания в понедельник. Очевидно, что, учитывая происходящее в мире в данный момент, это был праздник сомнительной ценности, который никак не способствует созданию хорошего имиджа города Кохтла-Ярве в глазах остальной Эстонии.