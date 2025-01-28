У жителей Сомпа появится возможность получать более дешевое отопление, чем сейчас

"Gren Viru", несколько лет назад купивший у "VKG Soojus" теплосеть в Ярвеской и Ахтмеской частях города Кохтла-Ярве, а также в Йыхви, продает там сейчас теплоэнергию по цене 62,78 евро за мегаватт-час без налога с оборота. В Сомпаской части города, где тепловое хозяйство организует городское муниципальное предприятие "OSK Grupp", сейчас действует цена 86,95 евро.