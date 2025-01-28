Избирательное право граждан РФ может сохранится

Глава редакционной комиссии Конституционной ассамблеи Лийа Хянни (министр реформ в 1992-1995 годах) написала в социальных сетях, что ждать отмены избирательного права для граждан государств-агрессоров к осенним выборам не стоит, пишет rus.postimees.

Хотя первая инициатива исходила от оппозиционных депутатов Рийгикогу, она была отклонена в ходе рассмотрения, и сейчас Конституционная комиссия занимается законопроектом № 536 SE, инициированным правящей коалицией. Помимо граждан Эстонии и Европейского союза (ЕС), правящая коалиция хочет сохранить право голоса для граждан стран-членов НАТО и проживающих в Эстонии лиц с так называемым неопределенным гражданством.

В противовес этому 23 члена оппозиции, в основном из фракций «Отечества» и EKRE, выдвинули предложение, согласно которому избирательное право на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии (на основании членства в ЕС право голоса также имеют граждане Евросоюза, проживающие в Эстонии).

В результате развернулась партийно-политическая борьба, где, судя по всему, ни одна из сторон не намерена уступать. Хянни предложила Конституционной комиссии идею, как можно ограничить избирательное право неграждан на местных выборах.

«К положению об избирательном праве постоянных жителей в Конституции можно добавить оговорку, которая позволит по соображениям государственной безопасности ограничивать участие в голосовании тех, кто не является гражданами Эстонии, - объяснила она. - Если избирательное право граждан России и Беларуси представляет угрозу для государственной безопасности, законодатель может исключить из процесса голосования целевую группу, создающую угрозу. Нет необходимости ограничивать избирательное право всех лиц без гражданства или значительной части постоянных жителей, как это предполагают предложения, находящиеся на рассмотрении».