В понедельник Ида-Вирумааское общество еврейской культуры организовало митинг, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста и других преступлений против человечества. К ним присоединились жители волости Люганузе, представители других национально-культурных обществ, приехал и заместитель волостного старейшины Макс Каур.

Международный день памяти жертв Холокоста установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Каждый год 27 января по всему миру проходят памятные акции. В понедельник в польском Освенциме проходили церемонии, посвященные 80-летию освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. В годы Второй мировой это был крупнейший нацистский концлагерь, в котором были убиты около 1,1 миллиона человек, в основном евреи.

Руководитель Ида-Вирумааского еврейского общества Александр Дусман напомнил собравшимся, что в Кивиыли встречаются потому, что в окрестностях старого золоотвала в 1941-1944 годах действовали два концентрационных лагеря, где находились евреи из стран Европы - Германии, Латвии, Польши, Чехии и других. Многие работали на местном сланцехимическом заводе. Предположительно, здесь погибло не менее шести тысяч заключенных. В Ида-Вирумаа расположено восемь памятников жертвам Холокоста, но так как зимой до других мест трудно добраться, митинг проходит здесь.