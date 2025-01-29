В понедельник Ида-Вирумааское общество еврейской культуры организовало митинг, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста и других преступлений против человечества. К ним присоединились жители волости Люганузе, представители других национально-культурных обществ, приехал и заместитель волостного старейшины Макс Каур.
Международный день памяти жертв Холокоста установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Каждый год 27 января по всему миру проходят памятные акции. В понедельник в польском Освенциме проходили церемонии, посвященные 80-летию освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. В годы Второй мировой это был крупнейший нацистский концлагерь, в котором были убиты около 1,1 миллиона человек, в основном евреи.