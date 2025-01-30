Кохтла-Ярве оставит неснесенными около половины домов-призраков, которые должны были исчезнуть с лица земли на средства получаемого от государства пособия, так как нанятый для этого проектный руководитель как в воду канул. Нарва-Йыэсуу тоже нанял дня сноса домов того же проектного руководителя, оставившего с носом и курортный город.
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Добавлен комментарий руководителя проекта ⟩ Кохтла-Ярве не снесет половину домов-призраков, так как проектный руководитель исчез
В Ида-Вирумаа полностью или наполовину опустевшие и разваливающиеся многоквартирные дома сносят при поддержке государства уже несколько лет.