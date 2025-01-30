Добавлен комментарий руководителя проекта Кохтла-Ярве не снесет половину домов-призраков, так как проектный руководитель исчез

Этот заброшенный многоквартирный дом по улице Арусерва, 4 в Сомпа уже давно ждет сноса. К лету нынешнего года он должен исчезнуть с лица земли.

Кохтла-Ярве оставит неснесенными около половины домов-призраков, которые должны были исчезнуть с лица земли на средства получаемого от государства пособия, так как нанятый для этого проектный руководитель как в воду канул. Нарва-Йыэсуу тоже нанял дня сноса домов того же проектного руководителя, оставившего с носом и курортный город.