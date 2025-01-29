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В Кохтла-Ярве в магазине загорелся холодильник

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Горевший холодильник.
Горевший холодильник. Фото: Спасательный департамент

28 января в 14.30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине по Кескаллеэ в Ярвеской части города Кохтла-Ярве загорелся холодильник.

К моменту прибытия спасателей сотрудники и покупатели были эвакуированы из магазина, а одному из сотрудников сотруднику удалось потушить пожар с помощью огнетушителя.

Спасатели осмотрели место пожара на складе, никакой опасности больше не было.

Причиной пожара стала неисправность электрического кабеля внутри дверцы холодильника.

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