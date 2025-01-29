28 января в 14.30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине по Кескаллеэ в Ярвеской части города Кохтла-Ярве загорелся холодильник.
В Кохтла-Ярве в магазине загорелся холодильник
К моменту прибытия спасателей сотрудники и покупатели были эвакуированы из магазина, а одному из сотрудников сотруднику удалось потушить пожар с помощью огнетушителя.
Спасатели осмотрели место пожара на складе, никакой опасности больше не было.
Причиной пожара стала неисправность электрического кабеля внутри дверцы холодильника.