В Нарве "газовщики"-грабители проникли в квартиру и потребовали у владельца деньги

Мужчины ​включили газовую горелку, а затем начали угрожать владельцу квартиры насилием, требуя от пострадавшего уплаты долга, о котором мужчина и понятия не имел.

Напуганный владелец квартиры сначала отдал мужчина более 180 евро наличными, а затем перевел на счет одного из мужчин еще 70 евро.

Кроме того, один из мужчин забрал с собой электросамокат. Ущерб уточняется.