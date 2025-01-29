23 января в квартиру проживающего в доме по улице Солдина в Нарве мужчины вошли двое мужчин, представившиеся контролерами газового оборудования.
В Нарве "газовщики"-грабители проникли в квартиру и потребовали у владельца деньги
Мужчины включили газовую горелку, а затем начали угрожать владельцу квартиры насилием, требуя от пострадавшего уплаты долга, о котором мужчина и понятия не имел.
Напуганный владелец квартиры сначала отдал мужчина более 180 евро наличными, а затем перевел на счет одного из мужчин еще 70 евро.
Кроме того, один из мужчин забрал с собой электросамокат. Ущерб уточняется.