Ср, 29.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

В Нарве "газовщики"-грабители проникли в квартиру и потребовали у владельца деньги

Copy
Газовая плита. Иллюстративное фото.
Газовая плита. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

23 января в квартиру проживающего в доме по улице Солдина в Нарве мужчины вошли двое мужчин, представившиеся контролерами газового оборудования.

Мужчины ​включили газовую горелку, а затем начали угрожать владельцу квартиры насилием, требуя от пострадавшего уплаты долга, о котором мужчина и понятия не имел.

Напуганный владелец квартиры сначала отдал мужчина более 180 евро наличными, а затем перевел на счет одного из мужчин еще 70 евро.

Кроме того, один из мужчин забрал с собой электросамокат. Ущерб уточняется.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх