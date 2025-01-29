Бесплатный гриль дорого обошелся нарвитянкам

Женщина связалась с предлагающим и они заключили сделку, но чтобы женщина могла получить бесплатный гриль, хозяин гриля прислал нарвитянке DPD-линк, по которому женщина должна была подтвердить сделку своими паролями Smart ID. После этого новитянка обнаружила, что с ее банковского счета ушли 594 евро.