26 января в полицию поступило сообщение, что проживающее в Нарве женщина захотела получить через веб-платформу Facebook Marketplace предлагавшийся там бесплатно гриль.
Бесплатный гриль дорого обошелся нарвитянкам
Женщина связалась с предлагающим и они заключили сделку, но чтобы женщина могла получить бесплатный гриль, хозяин гриля прислал нарвитянке DPD-линк, по которому женщина должна была подтвердить сделку своими паролями Smart ID. После этого новитянка обнаружила, что с ее банковского счета ушли 594 евро.
27 января жертвой мошенника в среде Facebook Marketplace стала и другая поживающая в Нарве женщина, тоже увидевшая объявление о бесплатном гриле и по указанию мошенника ввевшая свои Smart ID-коды на неизвестный линк. Ее ущерб составил 6087 евро.