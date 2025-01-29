Ида-Вирумаа, со своей богатой историей, живописной природой, разнообразными культурными событиями и широкими возможностями для активного отдыха, с каждым годом всё больше привлекает как местных жителей, так и туристов. Этой зимой он по-настоящему оживает, предлагая уникальные впечатления: пижамную вечеринку в уютном доме отдыха, шагающие совещания, колхозную вечеринку, виртуальные путешествия во времени, сафари по карьерам, экскурсии под землёй, на вершины искусственных гор и в исторический курортный город.
Зимний Ида-Вирумаа удивляет: колхозная вечеринка, сафари по карьерам или ужин у костра
«О некоторых предложениях зимней кампании этого года можно смело сказать, что это настоящие хиты. Такие увлекательные и запоминающиеся мероприятия невозможно найти в других местах, и, по правде говоря, Ида-Вирумаа настолько уникален, что многие события можно провести только в этом регионе», — говорит партнёр по маркетингу туристического кластера Ида-Вирумаа Яаника Метссалу. В качестве примеров она называет музей-шахту, зольные горы, Валасте — самый высокий водопад в Эстонии, заброшенные десятилетия назад шахтёрские карьеры, приморские спа-центры и исторический город Нарва.
В Ида-Вирумаа стоит приехать как с семьёй, так и с друзьями или коллегами, чтобы, например, принять участие в стилизованной ностальгической колхозной вечеринке «Причина найдётся всегда», проходящей в музее Ийзаку. Трёхчасовая программа включает застолье в колхозном духе, танцы, веселье и конкурс костюмов.
На зимней пижамной вечеринке в гостевом доме Karukella, с его уютным домашним интерьером, одинаковыми пижамами и халатами, царит одновременно весёлая и увлекательная атмосфера. Вдобавок вы получите множество ярких фотографий с костюмированного мероприятия, проведённого с друзьями или коллегами, насладитесь вкусными закусками и сможете расслабиться в горячей купели под открытым небом, доступной круглосуточно. На свежем воздухе можно не только отдыхать, но и продуктивно размышлять: Karukella в сотрудничестве с Алутагузеским туристическим клубом предлагает уникальные «шагающие совещания», где инструкторы задают темп, инициируют обсуждения, проводят командные упражнения и знакомят участников с достопримечательностями Люганузе.
Гостевой дом Kauksi предлагает своим гостям зимний ужин у костра в традиционном шатре. Меню включает три блюда, приготовленные на открытом огне, что создаёт уникальный гастрономический опыт в мистической и романтической обстановке. Это идеальный способ отвлечься от повседневных забот и полностью расслабиться. Тем, кто ищет более традиционную атмосферу ресторана, можно отправиться на выходных в Toila Mereresto, чтобы насладиться его уютной обстановкой и специальными предложениями.
Активный и насыщенный день вам гарантирует посещение Эстонского музея-шахты с подземной экскурсией, приключенческий поход на природе и сафари по карьерам Айду. Зимние развлечения также предлагает Кивиылиский приключенческий центр, где вы можете продлить свой зимний отдых, остановившись в хостеле Tuhamäe, и насладиться горнолыжными трассами или сноубордом. Если же катание на горных лыжах не для вас, всегда можно испытать свои навыки в беге на лыжах вместе с друзьями в Алутагузеском центре оздоровительного спорта.
Только в Ида-Вирумаа можно отправиться в захватывающий исследовательский тур к искусственным источникам и шахтам, где вода, вырывающаяся из недр земли, была направлена руками человека. Если не знать, можно подумать, что у нас тоже есть удивительные гейзеры. Кроме того, вас приглашают покорить «горы» Эстонии! Три искусственных холма в Кивиыли снова ждут смелых покорителей, чтобы открыть тайны: почему эти возвышенности не совсем правильно называть зольными горами и что послужило причиной названия города Кивиыли. Для тех, кто предпочитает более спокойные занятия, идеально подойдёт концертный пакет с выступлением Марии Фауст и Sointi Jazz Orchestra, включающий проживание на мызе Сака.
VR History и Toila Spa объединили усилия: помимо спа-удовольствий, теперь можно отправиться в виртуальное путешествие во времени. Надев очки виртуальной реальности, вы перенесётесь в 1938 год: зимний парк Тойла, исторический зал времени во дворце Ору, подвал, легендарную «Эстонскую комнату» и на неожиданную встречу с обаятельным VR-барменом! А затем двери откроются в тёплый wellness-центр «Орхидея» (18+). А программа «Горячая зима» в Narva-Jõesuu Medical SPA приглашает вас насладиться миром приятных спа-процедур.
Помимо природных чудес Ида-Вирумаа и насыщенных приключениями экскурсий, обязательно стоит посетить историческую Нарвскую ратушу и взять с собой друга. С помощью гидов вы сможете узнать больше об этом здании и его истории. Кроме того, здесь предлагают приключение, удостоенное звания «Лучшее новое приключение 2024 года»: VR «Новая жизнь Старой Нарвы». С использованием VR-очков и сенсорных экранов оживает город Нарва таким, каким он был до бомбардировок Второй мировой войны.
Ида-Вирумаа заслуживает вашего внимания - не упустите суперкампанию этой зимы!
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