Зимний Ида-Вирумаа удивляет: колхозная вечеринка, сафари по карьерам или ужин у костра

Гостевой дом Kauksi предлагает своим гостям зимний ужин у костра в традиционном шатре. Меню включает три блюда, приготовленные на открытом огне, что создаёт уникальный гастрономический опыт в мистической и романтической обстановке. Это идеальный способ отвлечься от повседневных забот и полностью расслабиться. Тем, кто ищет более традиционную атмосферу ресторана, можно отправиться на выходных в Toila Mereresto, чтобы насладиться его уютной обстановкой и специальными предложениями.

Зимнее сафари на карьере в Айду. Фото: Adrenaator Grupp

Активный и насыщенный день вам гарантирует посещение Эстонского музея-шахты с подземной экскурсией, приключенческий поход на природе и сафари по карьерам Айду. Зимние развлечения также предлагает Кивиылиский приключенческий центр, где вы можете продлить свой зимний отдых, остановившись в хостеле Tuhamäe, и насладиться горнолыжными трассами или сноубордом. Если же катание на горных лыжах не для вас, всегда можно испытать свои навыки в беге на лыжах вместе с друзьями в Алутагузеском центре оздоровительного спорта.