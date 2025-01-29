27 января проживающей в Силламяэ женщине позвонила разговаривавшая на русском языке незнакомка и сказала, что на имя женщины пришло заказное письмо и, чтобы получить его, она должна сообщить ей свой личный код.
Желая защитить свои деньги, жительница Силламяэ отдала их мошенникам
Через несколько минут жительнице Силламяэ снова позвонили, но тут мошенник представился уже работником "Swedbank" и заявил, что, разговаривая с представителем "Omniva", она стала жертвой обмана.
Чтобы защитить находящиеся на ее счету деньги, женщине нужно перевести их на безопасный банковский счет.
Таким образом женщина перевела мошенникам 11700 евро.