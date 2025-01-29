Маре Роозилехт: проверки в школах не отражают действительности

Больше всего проблем в четвертых классах, для их решений учителям необходимо проходить курсы повышения квалификации. Успешное прохождение языкового экзамена зависит от мотивации учителя и от поддержки со стороны руководства школы – для обучения нужно свободное время, сказала директор Вирумааского колледжа TalTech Маре Роозилехт в интервью ERR .

"Проверки на самом деле не отражают действительности. Когда сообщают о проведении проверки, можно провести показательные уроки, где подготовленные дети дают правильные ответы. Но разве цель в том, чтобы отчитаться перед чиновниками? Переход на эстонский язык необходим в первую очередь для того, чтобы каждый ребенок в Эстонии получил качественное образование на эстонском языке, – сказала директор Вирумааского колледжа TalTech Маре Роозилехт в веб-передаче ERR "Прямой эфир из Дома новостей".