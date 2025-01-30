Мэр Кохтла-Ярве соцдем Хенри Казело политически глух и слеп. Как и председатель горсобрания соцдем Эдуард Одинец. Осмелюсь порекомендовать им попросить лидера своей партии Лаури Ляэнеметса провести брифинг по безопасности для внутреннего пользования. Министр внутренних дел, по крайней мере теоретически, должен быть одним из самых информированных политиков в Эстонии и уметь простым и понятным языком объяснить своим однопартийцам, что такое мягкая сила и враждебное влияние.
Пеэтер Тали: Смертельные объятия большой панды
Все эти разговоры о культурном обмене и взаимопонимании - классическая пропаганда влияния. Коммунистический Китай нисколько не интересует Эстония или наша культура, хотя китайский искусственный интеллект уже очень хорошо переводит эстонский язык. Цель Китая - расширить сферу своего влияния, сделать страны так или иначе зависимыми от Китая и в итоге служить интересам Коммунистической партии Китая.
Для этого подходят технологическая зависимость, (промышленный) шпионаж, торговые отношения, зависимость от цепочек поставок, новый проект так называемого Шелкового пути, наконец, сказки о миролюбивом драконе и милой панде.
Празднование китайского Нового года уже много лет является одним из самых заметных инструментов проецирования мягкой силы Китая в европейских и мировых столицах. Государственные органы, отвечающие за контрразведку и психологическую защиту, пресекли это и, к счастью, все более последовательно вытесняют с центральных площадей и улиц столиц финансируемые Компартией Китая крупные фестивали, такие как празднование Нового года. Тем более прискорбно, что посольство Китая все же нашло слабое звено на северо-востоке Эстонии. Все, что можно купить за деньги, для китайцев дешево.
Факторы мягкой силы - это, с одной стороны, внешнеполитическая и международная деятельность стран, а с другой - внутренняя политика (в основном культура и политика) с целью создания положительного имиджа страны для влияния на другие страны и народы. Мягкая сила делает страну и ее культуру привлекательными и, таким образом, создает больший потенциал для достижения поставленных целей, особенно если культура, как кажется, воплощает в себе универсальные ценности.
"Государственные органы, отвечающие за контрразведку и психологическую защиту, пресекли это и, к счастью, все более последовательно вытесняют с центральных площадей и улиц столиц финансируемые Компартией Китая крупные фестивали, такие как празднование Нового года. Тем более прискорбно, что посольство Китая все же нашло слабое звено на северо-востоке Эстонии. Все, что можно купить за деньги, для китайцев дешево".Пеэтер Тали, депутат Рийгикогу, "Eesti 200"
Достижение желаемого эффекта мягкой силы требует времени, но в отличие от западного мира, у Китая оно есть. У китайцев просто другой менталитет. До рекламы празднования китайского Нового года Китай использовал тактику "пандовой дипломатии", отправляя больших панд в зоопарки по всему миру. Бамбуковый медведь большой и очень милый, как и Китай, намекала Коммунистическая партия Китая.
Истинная цель коммунистического Китая - гегемония, то бишь превращение в мирового правителя. Для этого у Китая есть прежде всего воля, но также экономическая мощь, человеческие ресурсы и технологии. Китайцы лихорадочно наращивают военную мощь, колонизируют Африку, Азию и Океанию, поскольку растущая китайская промышленность испытывает нехватку сырья. Рыночной экономике нелегко конкурировать с экономикой коммунистического Китая, поскольку китайцы не заботятся об окружающей среде, воруют интеллектуальную собственность и, мягко говоря, творчески обращаются с рабочей силой.
Авторитарные Россия, Китай, Северная Корея и Иран создали альянс, главной целью которого является демонтаж архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Война в Украине, начатая Кремлем в 2014 году, - это не просто война России против Украины, это еще не полномасштабная некинетическая война созданной Россией новой оси зла против всего свободного мира. Без поддержки Китая, Северной Кореи и Ирана положение российских войск на украинских фронтах было бы намного хуже.
Китайская тактика уничтожения критически важной подводной инфраструктуры с помощью якорей достигла Балтийского моря из Южно-Китайского моря. Но это все якобы череда несчастных случаев. Что из того, что судно "Vezhen" под флагом Мальты, которое на днях повредило шведско-латвийский кабель связи, принадлежит Китайской Народной Республике? Как и то, что год Змеи считается годом мудрости, перемен и процветания.
Не все так, как кажется. Китайская большая панда может выглядеть очень мило, но ее мягкие объятия могут оказаться для независимости смертельными.