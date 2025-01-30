"Государственные органы, отвечающие за контрразведку и психологическую защиту, пресекли это и, к счастью, все более последовательно вытесняют с центральных площадей и улиц столиц финансируемые Компартией Китая крупные фестивали, такие как празднование Нового года. Тем более прискорбно, что посольство Китая все же нашло слабое звено на северо-востоке Эстонии. Все, что можно купить за деньги, для китайцев дешево". Пеэтер Тали, депутат Рийгикогу, "Eesti 200"

Достижение желаемого эффекта мягкой силы требует времени, но в отличие от западного мира, у Китая оно есть. У китайцев просто другой менталитет. До рекламы празднования китайского Нового года Китай использовал тактику "пандовой дипломатии", отправляя больших панд в зоопарки по всему миру. Бамбуковый медведь большой и очень милый, как и Китай, намекала Коммунистическая партия Китая.

Истинная цель коммунистического Китая - гегемония, то бишь превращение в мирового правителя. Для этого у Китая есть прежде всего воля, но также экономическая мощь, человеческие ресурсы и технологии. Китайцы лихорадочно наращивают военную мощь, колонизируют Африку, Азию и Океанию, поскольку растущая китайская промышленность испытывает нехватку сырья. Рыночной экономике нелегко конкурировать с экономикой коммунистического Китая, поскольку китайцы не заботятся об окружающей среде, воруют интеллектуальную собственность и, мягко говоря, творчески обращаются с рабочей силой.

Авторитарные Россия, Китай, Северная Корея и Иран создали альянс, главной целью которого является демонтаж архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Война в Украине, начатая Кремлем в 2014 году, - это не просто война России против Украины, это еще не полномасштабная некинетическая война созданной Россией новой оси зла против всего свободного мира. Без поддержки Китая, Северной Кореи и Ирана положение российских войск на украинских фронтах было бы намного хуже.

Китайская тактика уничтожения критически важной подводной инфраструктуры с помощью якорей достигла Балтийского моря из Южно-Китайского моря. Но это все якобы череда несчастных случаев. Что из того, что судно "Vezhen" под флагом Мальты, которое на днях повредило шведско-латвийский кабель связи, принадлежит Китайской Народной Республике? Как и то, что год Змеи считается годом мудрости, перемен и процветания.

Не все так, как кажется. Китайская большая панда может выглядеть очень мило, но ее мягкие объятия могут оказаться для независимости смертельными.