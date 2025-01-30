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ОДИН ВОПРОС Почему правительство с помощью зеленого поворота хочет довести Эстонию до банкротства?

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Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Константин Седнев

Председатель EKRE Мартин Хельме поинтересовался на инфочасе Рийгикогу: почему в то время, когда президент США Дональд Трамп одним из первых своих указов принял решение о выходе из соглашения по климату, а лидеры Европейского союза говорят о пересмотре зеленой политики, правительство Эстонии идет по пути превращения производства электроэнергии в самое дорогое в мире для эстонского общества в целом. "Не думаете ли вы, что вы просто доведете Эстонию до банкротства?" - спросил Хельме.

Премьер-министр КРИСТЕН МИХАЛ (Партия реформ):

- Факты таковы, что цена все равно будет снижаться именно за счет возобновляемых источников энергии. Ветер в среднем снизил наши цены. Солнце тоже снизит наши цены. Ископаемое топливо, к сожалению, стоит дороже. Они выходят на рынок только тогда, когда цена высока.

Правительство хочет, чтобы энергоснабжение было гарантированным, а возобновляемые источники энергии способствовали снижению цен, в то время как управляемые мощности поддерживали энергетическую стабильность. Этот план основан на основательных обсуждениях и различных расчетах.

Нашей целью по-прежнему должно быть обеспечение потребителей максимально доступной и надежной энергией. А безопасность обеспечивается не только одной управляемой станцией, будь то сланцевая или газовая, а стабильной, хорошо функционирующей системой, состоящей из различных частей.

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