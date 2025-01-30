ОДИН ВОПРОС Почему правительство с помощью зеленого поворота хочет довести Эстонию до банкротства?

Председатель EKRE Мартин Хельме поинтересовался на инфочасе Рийгикогу: почему в то время, когда президент США Дональд Трамп одним из первых своих указов принял решение о выходе из соглашения по климату, а лидеры Европейского союза говорят о пересмотре зеленой политики, правительство Эстонии идет по пути превращения производства электроэнергии в самое дорогое в мире для эстонского общества в целом. "Не думаете ли вы, что вы просто доведете Эстонию до банкротства?" - спросил Хельме.