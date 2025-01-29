Прошлый год для Спасательного департамента ознаменовался рекордно низким числом пожаров, а также самым малым числом погибших за всю историю. В то же время были реализованы важные меры по защите населения: более чем в 500 000 домов были доставлены инструкции по поведению в кризисных ситуациях, а строительство современной системы сирен достигло промежуточного этапа.
Спасатели: основная причина трагических несчастных случаев - опьянение
В 2024 году спасатели и сапёры получили 26 313 вызовов, из которых 11 883 были связаны с происшествиями, требующими спасательных или сапёрных работ. По сравнению с прошлыми годами количество вызовов и происшествий сократилось на несколько тысяч. В течение года сапёры получили 1 536 вызовов и обезвредили 6 622 взрывоопасных предмета.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, технические возможности и условия работы Спасательного департамента постоянно улучшаются, однако вызывает обеспокоенность уровень заработной платы спасателей.
«За последние два года мы вложили в развитие возможностей Спасательного департамента более 62 миллионов евро, а на следующие три года обеспечили дополнительно 13 миллионов евро. Все это в значительной степени связано с резко возросшей в последние годы ролью и ответственностью департамента в обеспечении готовности государства к кризисам и защите населения», — сказал Ляэнеметс.
В прошлом году были открыты пять новых зданий профессиональных спасательных команд, а также открыты четыре и отремонтированы девять зданий добровольных спасательных команд. «Мы также вкладываем средства в оснащение — например, в этом году Спасательный департамент получит 46 новых современных спасательных автомобилей. Таким образом, можно сказать, что с точки зрения подготовки, условий работы и уровня оснащения наши спасательные службы становятся все более мощными. Это, в свою очередь, сказывается и на уровне населения благодаря профилактической работе, повышению готовности к кризисам и защите населения. Однако для меня, как министра внутренних дел, остается важной задачей найти политический компромисс и возможности для того, чтобы в будущем обеспечить спасателям достойную зарплату, которая сегодня снова отстает от среднего уровня по стране», — отметил Ляэнеметс.
Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос подчеркнул, что за последний год у спасателей появилось значительное количество новой техники и возможностей. Однако это не облегчает их работу — наоборот, новые машины и технологии требуют обучения и влекут за собой еще большую ответственность при ликвидации происшествий. «При этом повышается как безопасность самих спасателей, так и всего эстонского общества. Опасная работа должна сопровождаться достойной оплатой, однако, к сожалению, зарплаты в Спасательном департаменте не повышались уже несколько лет», — отметил Клаос.
Клаос также добавил, что из-за полномасштабной войны России против Украины и новых задач в сфере защиты населения у сотрудников департамента очень много работы. «Мы создаем возможности для защиты жителей Эстонии даже в самых серьезных кризисных ситуациях. Наши усилия принесут результаты, если каждый будет готовиться к возможным угрозам в пределах своих возможностей и разбираться в необходимых мерах. В этом также может помочь Спасательный департамент, ведь мы всегда там, где люди», — сказал он.
У большинства погибших не было датчика дыма
Число пожаров в 2024 году значительно снизилось – в прошлом году их было почти на 700 меньше, чем в 2023 году. Особенно заметно уменьшилось количество лесных и ландшафтных пожаров – более чем в два раза по сравнению с 2023 годом. Это произошло несмотря на то, что прошедший год был одним из самых тёплых, а осадков выпало меньше среднего.
Количество пожаров в жилых домах также сокращается с каждым годом. В прошлом году было зарегистрировано 473 подобных пожара, в которых, к сожалению, погибло 34 человека. Спасатели сумели спасти из огня 83 человека.
Смертельные пожары чаще всего происходят с пожилыми людьми – средний возраст погибших составляет 61 год. Большинство жертв (около 65% в 2024 году) находились в состоянии алкогольного опьянения. Одной из наиболее частых причин пожара остаётся курение – из погибших в пожарах 2024 года 18 человек курили перед возгоранием. В 81% домов, где произошли смертельные пожары, отсутствовал датчик дыма.
Пожары нанесли ущерб зданиям на сумму не менее 13,7 миллиона евро (без учёта имущества внутри). В то же время благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить имущественный ущерб примерно на 167,8 миллиона евро.
Половина утонувших были в состоянии опьянения
В водных происшествиях в прошлом году погибло 42 человека, что на 5 больше, чем в 2023 году. Средний возраст утонувших составил 57 лет. Половина погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо имели признаки такового. Чаще всего люди тонули во время купания (10 человек) или при нахождении рядом с водоёмами и работе вблизи воды (11 человек). В 13 случаях точно не установлено, как человек оказался в воде, однако некоторые, вероятно, упали в воду случайно. В купелях утонули 3 человека.
Спасатели помогли в различных опасных ситуациях 320 человекам, в том числе 184 – в дорожно-транспортных происшествиях, 83 – в пожарах и ситуациях с угрозой возгорания, 46 – в водных происшествиях, 4 – в зонах газового загрязнения, 2 – вытащили из-под завалов, 1 – в железнодорожном происшествии.
Продолжение работ по защите населения
Работы в сфере защиты населения продолжались. В первой половине года Спасательный департамент отправил в дома более чем полумиллиона жителей Эстонии обновлённые инструкции по действиям в кризисных ситуациях. Обучение и консультирование прошли более 160 000 человек.
В ближайшие недели будет завершено строительство системы оповещения в 22 населённых пунктах Эстонии, а также добавлен новый канал экстренных уведомлений – приложение Eesti.ee, разработанное в сотрудничестве с Государственным центром информационных систем. Кроме того, Спасательный департамент отметил 261 общественное укрытие, способное вместить около 224 000 человек.
В 2024 году единая спасательная сеть увеличилась до 5 086 человек. В их числе 2 129 сотрудников Спасательного департамента, из которых 1 635 – дежурные спасатели, а также 2 957 добровольцев и помощников сапёров.
В прошлом году команды Спасательного департамента приняли участие в двух крупных международных миссиях: сапёры помогали обеспечивать безопасность на летних Олимпийских играх в Париже, а 40 спасателей в две смены работали в Испании, помогая в борьбе с лесными пожарами.