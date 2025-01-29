ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ В связи с земельным налогом в этом году внесено несколько изменений

Налоговые уведомления выдаёт и о их доступности в среде э-услуг НТД в течение февраля уведомляет налогоплательщиков по электронной почте или текстовым сообщением. Срок уплаты первой части платежа земельного налога – 31 марта. Срок уплаты остальной части платежа – 1 октября.

НТД просит людей проверить свои контактные данные, указанные в e-MTA. „Это необходимо для того, чтобы мы могли известить людей о выдаче уведомления о земельном налоге по электронной почте или текстовым сообщением. В случае, если у нас нет адреса электронной почты или номера мобильного телефона налогоплательщика, мы отправим налоговое уведомление на бумаге обычной почтой“, – пояснила руководитель службы НТД Рийта Парксепп. Данные о земельном участке можно проверить в Земельном кадастре, данные о собственнике – в крепостной книге.

Земельный налог – это государственный налог, которым в Эстонии облагается вся земля. Налоговые ставки устанавливают органы местного самоуправления. Земельный налог в полном объёме поступает в бюджет местного самоуправления, при его поддержке самоуправления могут развивать местную жизнь и предлагать услуги, предназначенные для местных жителей. Подробнее о земельном налоге за 2025 год читайте на сайте НТД.

Какие изменения ожидают в 2026 году?

Компетенция местных самоуправлений по принятию решений повысится.

Предельная ставка повышения земельного налога, то есть защитный механизм, решение о которой местное самоуправление примет к осени 2025 года, может составить от 10 до 100%.

Защитный механизм ограничит повышение земельного налога вновь в размере 5 евро.

Налоговая льгота на землю под жилой застройкой по решению местного самоуправления может составить до 1000 евро.

Налоговая льгота для пенсионера по решению местного самоуправления может составить до 1000 евро.