В первую неделю февраля Налогово-таможенный департамент (НТД) приступит к составлению налоговых уведомлений по земельному налогу на 2025 год. НТД обращает внимание на изменения, которые коснутся земельного налога в этом году.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ В связи с земельным налогом в этом году внесено несколько изменений
В 2025 году изменились налоговые ставки многих местных самоуправлений. „Налоговые ставки на участок земли жилого или сельскохозяйственного назначения, включающий в себя приусадебный участок в этом году составят от 0,1–1%. Налоговая ставка доходной сельскохозяйственной земли осталась на прежнем уровне от 0,1–0,5%. Однако ставки налога на землю с иным целевым назначением в этом году составя от 0,1–2%,“ – сказала руководитель службы земельного налога НТД Риита Парксепп. С налоговыми ставками, установленными местными самоуправлениями на 2025 год, можно ознакомиться на сайте НТД.
Изменилась и предельная ставка повышения земельного налога, то есть так называемый защитный механизм. „Защитный механизм предназначен для того, чтобы налог на земельный участок не увеличивался слишком резко по сравнению с прошлым годом. В 2025 году земельный налог для каждой кадастровой единицы увеличится по сравнению с прошлым годом до 50% или 20 евро в случае, если на земельный участок не будут применяться налоговые освобождения или льготы. Если по сравнению с земельным налогом прошлого года рост на 50% составит менее 20 евро, то сумма земельного налога увеличится на 20 евро“, – пояснила руководитель службы НТД Рийта Парксепп. Если же кадастровая единица имеет налоговые освобождения или льготы, то земельный налог, подлежащий уплате в 2025 году, может отличаться и более чем на 50% или 20 евро по сравнению с суммой налога за прошлый год.
Изменилась сумма первого платежа земельного налога. „Если сумма земельного налога превышает 100 евро, то сумма первого платежа составляет не менее половины, но не менее 100 евро. Если же сумма налога составляет менее 100 евро, то к первому сроку следует уплатить всю сумму налога сразу“, – пояснила руководитель службы земельного налога НТД Рийта Парксепп.
Налоговые уведомления выдаёт и о их доступности в среде э-услуг НТД в течение февраля уведомляет налогоплательщиков по электронной почте или текстовым сообщением. Срок уплаты первой части платежа земельного налога – 31 марта. Срок уплаты остальной части платежа – 1 октября.
НТД просит людей проверить свои контактные данные, указанные в e-MTA. „Это необходимо для того, чтобы мы могли известить людей о выдаче уведомления о земельном налоге по электронной почте или текстовым сообщением. В случае, если у нас нет адреса электронной почты или номера мобильного телефона налогоплательщика, мы отправим налоговое уведомление на бумаге обычной почтой“, – пояснила руководитель службы НТД Рийта Парксепп. Данные о земельном участке можно проверить в Земельном кадастре, данные о собственнике – в крепостной книге.
Земельный налог – это государственный налог, которым в Эстонии облагается вся земля. Налоговые ставки устанавливают органы местного самоуправления. Земельный налог в полном объёме поступает в бюджет местного самоуправления, при его поддержке самоуправления могут развивать местную жизнь и предлагать услуги, предназначенные для местных жителей. Подробнее о земельном налоге за 2025 год читайте на сайте НТД.
Какие изменения ожидают в 2026 году?
Компетенция местных самоуправлений по принятию решений повысится.
Предельная ставка повышения земельного налога, то есть защитный механизм, решение о которой местное самоуправление примет к осени 2025 года, может составить от 10 до 100%.
Защитный механизм ограничит повышение земельного налога вновь в размере 5 евро.
Налоговая льгота на землю под жилой застройкой по решению местного самоуправления может составить до 1000 евро.
Налоговая льгота для пенсионера по решению местного самоуправления может составить до 1000 евро.