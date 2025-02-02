ЗИМА / ВЕСНА 2025 Полный приключений Ида-Вирумаа предлагает культурные, спортивные и вкусовые впечатления

Это подтверждают содержащиеся в журнале "Северного побережья" "События Ида-Вирумаа. ЗИМА / ВЕСНА 2025"статьи.

Среди клиентов Имре Поома, который уже не один десяток лет организует в Ида-Вирумаа приключенческие походы с широкой шкалой содержания адреналина, сформировались в хорошем смысле слова зависимые. Они снова и снова приезжают сюда, чтобы открывать для себя здешнюю природу, и привозят новых интересующихся. И тому есть причина, ведь даже увиденные один раз ландшафты, например, на территории бывшего сланцевого разреза "Aidu", в любое время года и при любой погоде удивляют по-новому.

Имре Поом уверен, что тот, кто однажды почувствует вкус путешествия по Ида-Вирумаа и увидит новые возможности, обязательно приедет снова. "Нам есть что предложить по сравнению с другими, и мы по-прежнему неплохо выделяемся", - знает он.

Именно в зимне-весенний период стоит приехать посмотреть и пофотографировать новый вирумааский природный туристический маршрут - 500-километровую дорогу вдоль глинта, ведущую от старейшего в Эстонии национального парка Лахемаа до самого молодого национальный парка в Алутагузе. В пути туристов будут сопровождать мощь и красота глинта, оживляемые весной многочисленными полноводными ручьями, которые зимой в любой день могут превратиться в своего рода парк скульптур, изваянных самой природой с ее переменчивым настроением.