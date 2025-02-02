Зимой и весной Ида-Вирумаа предлагает своим жителям и гостям незабываемые приключения, захватывающие культурные и спортивные впечатления и изысканные вкусы.
ЗИМА / ВЕСНА 2025 ⟩ Полный приключений Ида-Вирумаа предлагает культурные, спортивные и вкусовые впечатления
Это подтверждают содержащиеся в журнале "Северного побережья" "События Ида-Вирумаа. ЗИМА / ВЕСНА 2025"статьи.
Среди клиентов Имре Поома, который уже не один десяток лет организует в Ида-Вирумаа приключенческие походы с широкой шкалой содержания адреналина, сформировались в хорошем смысле слова зависимые. Они снова и снова приезжают сюда, чтобы открывать для себя здешнюю природу, и привозят новых интересующихся. И тому есть причина, ведь даже увиденные один раз ландшафты, например, на территории бывшего сланцевого разреза "Aidu", в любое время года и при любой погоде удивляют по-новому.
Имре Поом уверен, что тот, кто однажды почувствует вкус путешествия по Ида-Вирумаа и увидит новые возможности, обязательно приедет снова. "Нам есть что предложить по сравнению с другими, и мы по-прежнему неплохо выделяемся", - знает он.
Именно в зимне-весенний период стоит приехать посмотреть и пофотографировать новый вирумааский природный туристический маршрут - 500-километровую дорогу вдоль глинта, ведущую от старейшего в Эстонии национального парка Лахемаа до самого молодого национальный парка в Алутагузе. В пути туристов будут сопровождать мощь и красота глинта, оживляемые весной многочисленными полноводными ручьями, которые зимой в любой день могут превратиться в своего рода парк скульптур, изваянных самой природой с ее переменчивым настроением.
Ида-Вирумаа предлагает все больше деятельности людям с активным образом жизни. На склонах кивиылиской горы зимой можно кататься на лыжах и сноубордах, а в другие времена года - на горных велосипедах и горных автомобилях. Ухоженные лыжные трассы Алутагузеского центра оздоровительного спорта стали любимым местом для тех, кто наслаждается бегом на лыжах по небольшим холмам посреди соснового леса. В распоряжении любителей спорта ледовые холлы, бассейны и многочисленные тренажерные залы в Кохтла-Ярве и Нарве.
Даты проведения алутагузеских марафонов, а также Нарвского городского забега отмечены в календаре многих любителей народного спорта по всей Эстонии как выходные дни, когда никак нельзя не приехать в Ида-Вирумаа, ведь эти мероприятия проходят в приятной обстановке и очень хорошо организованы. А Йыхвиский международный вечер легкой атлетики превратился в самое представительное соревнование по этому виду в Эстонии.
Зимне-весенний сезон в Йыхвиском концертном доме предлагает разнообразные культурные впечатления. Да и в других учреждениях культуры проводятся интересные мероприятия, перечисленные в плотном календаре мероприятий, имеющемся в данном журнале.
Наряду с активными телодвижениями и вкушением духовной пищи немаловажно, конечно, побаловать и вкусовые рецепторы в местных ресторанах и кафе. Об одном из них - расположенном в нарвском квартале Кренгольм кафе "Kaar", включенном в качестве нового заведения в путеводитель по ресторанам Эстонии и получившем среди ида-вируских заведений питания больше всего баллов от кулинарных критиков, - тоже можно прочитать в этом журнале. Стоит самим попробовать тамошний паштет из куриной печени с бездрожжевой булкой ручной выпечки, прекрасно сочетающейся с салатом из копченой ряпушки.