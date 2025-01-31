Паннъярве стал снежным оазисом для эстонских лыжников

И главный организатор Тартуского марафона Индрек Келк (слева), и мастер трассы Ассар Кютт в понедельник похвалили состояние лыжных трасс в Алутагузе. Снега на удивление много, порадовались мужчины.

Паннъярве, расположенный в Куртнаской озерной системе в Ида-Вирумаа, стал оазисом для эстонских лыжников, то есть единственным местом, где достаточно снега для катания. И поэтому в ближайшие недели здесь попытаются организовать соревнования, ранее запланированные в других местах, в том числе знаменитый Тартуский лыжный марафон.