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Паннъярве стал снежным оазисом для эстонских лыжников

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И главный организатор Тартуского марафона Индрек Келк (слева), и мастер трассы Ассар Кютт в понедельник похвалили состояние лыжных трасс в Алутагузе. Снега на удивление много, порадовались мужчины.
И главный организатор Тартуского марафона Индрек Келк (слева), и мастер трассы Ассар Кютт в понедельник похвалили состояние лыжных трасс в Алутагузе. Снега на удивление много, порадовались мужчины. Фото: Kaupo Tammemägi / Tartu maraton

Паннъярве, расположенный в Куртнаской озерной системе в Ида-Вирумаа, стал оазисом для эстонских лыжников, то есть единственным местом, где достаточно снега для катания. И поэтому в ближайшие недели здесь попытаются организовать соревнования, ранее запланированные в других местах, в том числе знаменитый Тартуский лыжный марафон.

В предстоящие выходные в Паннъярве пройдут два крупных соревнования: чемпионат "Кайтселийта" и этап молодежной серии, который должен был состояться в конце прошлого года в Йыулумяэ, Пярнумаа, но был отменен из-за отсутствия снега.

Тартуский марафон в Ида-Вирумаа?

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