Паннъярве, расположенный в Куртнаской озерной системе в Ида-Вирумаа, стал оазисом для эстонских лыжников, то есть единственным местом, где достаточно снега для катания. И поэтому в ближайшие недели здесь попытаются организовать соревнования, ранее запланированные в других местах, в том числе знаменитый Тартуский лыжный марафон.
Для подписчиков
Паннъярве стал снежным оазисом для эстонских лыжников
В предстоящие выходные в Паннъярве пройдут два крупных соревнования: чемпионат "Кайтселийта" и этап молодежной серии, который должен был состояться в конце прошлого года в Йыулумяэ, Пярнумаа, но был отменен из-за отсутствия снега.