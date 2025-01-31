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Самоуправления Ида-Вирумаа, в отличие от государства, пока не увеличат бремя земельного налога для своих жителей

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Действующее пока освобождение земли под жильем от налога может со следующего года исчезнуть, если самоуправления примут такое решение.
Действующее пока освобождение земли под жильем от налога может со следующего года исчезнуть, если самоуправления примут такое решение. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

У идавирусцев земельный налог в этом году увеличится только из-за изменения государственного ограничения повышения налога - вместо 10%, он вырастет до 50% по сравнению с прошлогодней суммой налога.

Принимая решение о нынешнем земельном налоге, самоуправления в общем случае оставили в силе прошлогодние ставки налога, хотя обновленный закон позволяет устанавливать на землю под жильем или двором верхний предел на полпроцента выше прошлогодней ставки, то есть вместо 0,5%, он теперь равен 1%.

Алутагузе и Нарва исправили допущенную год назад ошибку

Правда, в двух самоуправлениях ставка налога все же выросла: в Алутагузеской волости и городе Нарва, где собрания самоуправлений из-за использования предложенного государством неправильного калькулятора установили по ошибке слишком низкие ставки. В обоих самоуправлениях ставки земельного налога поднялись теперь до разрешенного ранее верхнего предела (0,5% для земли под жильем, двором и сельхозземли и 1% для земли с другой целью использования, то есть коммерческой и производственной земли). 

Фото статьи
Фото: Põhjarannik

В Йыхви, где в прошлом году из-за такой же ошибки тоже действовала более низкая ставка налога, волостное собрание решило нынче снизить ее еще больше: в случае земли под жильем ставка снизилась с 0,4% до 0,35%, а в случае сельхозземли - с 0,3% до 0,25%. Для земли с другой целью использования ставка осталась прежней - 1%.

- Устанавливая ставки налога, мы стремились к тому, чтобы поступление осталось более-менее на прошлогоднем уровне и реальная нагрузка земельного налога на людей тоже осталось прежней, - сказал председатель волостного собрания Валло Реймаа. - Что касается коммерческой земли, то мы не настолько бедные, чтобы выжимать воду из камня, - указал он на новый пункт закона, позволяющий облагать налогом коммерческую и производственную землю вместо прошлогоднего одного процента двумя процентами.

Такой возможностью в Ида-Вирумаа воспользовался только город Кохтла-Ярве.

Государство отстраняется от принятия решения

Во избежание резкого повышения земельного налога государство установило на два года защитный механизм, то есть предельную ставку повышения: в прошлом году она равнялась 10%, нынче - 50% от суммы налога предыдущего года. Это значит, что для землевладельца сумма земельного налога увеличится по сравнению с предыдущим годом не больше, чем на 50%.

С будущего года это государственное ограничение исчезнет, и решения о годовом увеличении земельного налога (10-100%) будут принимать самоуправления.

Самоуправлениям предстоит решить также, будет ли и впредь не облагаться налогом земля под жильем, или же за нее придется платить более низкий налог, или ее станут облагать, например, на равных с сельхозземлей.

Изменения ожидаются в 2027 году

Хотя в октябре самоуправления и будут выбирать новые собрания, решения, касающиеся земельного налога в следующем году, нужно будет принять еще нынешним собраниям. Можно предположить, что перед выборами непопулярные решения принимать не станут и в налоговых ставках и налогообложении земли под жильем в будущем году значительных изменений не произойдет.

Во властных коридорах Кохтла-Ярве, Йыхви, Люганузе и Тойла о будущих возможных налоговых изменениях всерьез пока не говорили, отметили самоуправленческие руководители.

В Алутагузе разговор о них заходил. В том ключе, чтобы по-разному облагать налогом жителей волости и просто землевладельцев.

- У нас очень много дач, владельцы которых не являются жителями нашей волости, и для них в дальнейшем могла бы действовать более высокая ставка налога, - сказал председатель волостного собрания Марек Кулламяги. - Налоговую нагрузку своих жителей постараемся как можно дольше поддерживать в разумных пределах, и землю под жильем облагать налогом тоже не хочется, однако такое различие увеличило бы и сумму поступающего в волость земельного налога.

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