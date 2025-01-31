У идавирусцев земельный налог в этом году увеличится только из-за изменения государственного ограничения повышения налога - вместо 10%, он вырастет до 50% по сравнению с прошлогодней суммой налога.
Самоуправления Ида-Вирумаа, в отличие от государства, пока не увеличат бремя земельного налога для своих жителей
Принимая решение о нынешнем земельном налоге, самоуправления в общем случае оставили в силе прошлогодние ставки налога, хотя обновленный закон позволяет устанавливать на землю под жильем или двором верхний предел на полпроцента выше прошлогодней ставки, то есть вместо 0,5%, он теперь равен 1%.
Алутагузе и Нарва исправили допущенную год назад ошибку
Правда, в двух самоуправлениях ставка налога все же выросла: в Алутагузеской волости и городе Нарва, где собрания самоуправлений из-за использования предложенного государством неправильного калькулятора установили по ошибке слишком низкие ставки. В обоих самоуправлениях ставки земельного налога поднялись теперь до разрешенного ранее верхнего предела (0,5% для земли под жильем, двором и сельхозземли и 1% для земли с другой целью использования, то есть коммерческой и производственной земли).
В Йыхви, где в прошлом году из-за такой же ошибки тоже действовала более низкая ставка налога, волостное собрание решило нынче снизить ее еще больше: в случае земли под жильем ставка снизилась с 0,4% до 0,35%, а в случае сельхозземли - с 0,3% до 0,25%. Для земли с другой целью использования ставка осталась прежней - 1%.
- Устанавливая ставки налога, мы стремились к тому, чтобы поступление осталось более-менее на прошлогоднем уровне и реальная нагрузка земельного налога на людей тоже осталось прежней, - сказал председатель волостного собрания Валло Реймаа. - Что касается коммерческой земли, то мы не настолько бедные, чтобы выжимать воду из камня, - указал он на новый пункт закона, позволяющий облагать налогом коммерческую и производственную землю вместо прошлогоднего одного процента двумя процентами.
Такой возможностью в Ида-Вирумаа воспользовался только город Кохтла-Ярве.
Государство отстраняется от принятия решения
Во избежание резкого повышения земельного налога государство установило на два года защитный механизм, то есть предельную ставку повышения: в прошлом году она равнялась 10%, нынче - 50% от суммы налога предыдущего года. Это значит, что для землевладельца сумма земельного налога увеличится по сравнению с предыдущим годом не больше, чем на 50%.
С будущего года это государственное ограничение исчезнет, и решения о годовом увеличении земельного налога (10-100%) будут принимать самоуправления.
Самоуправлениям предстоит решить также, будет ли и впредь не облагаться налогом земля под жильем, или же за нее придется платить более низкий налог, или ее станут облагать, например, на равных с сельхозземлей.
Изменения ожидаются в 2027 году
Хотя в октябре самоуправления и будут выбирать новые собрания, решения, касающиеся земельного налога в следующем году, нужно будет принять еще нынешним собраниям. Можно предположить, что перед выборами непопулярные решения принимать не станут и в налоговых ставках и налогообложении земли под жильем в будущем году значительных изменений не произойдет.
Во властных коридорах Кохтла-Ярве, Йыхви, Люганузе и Тойла о будущих возможных налоговых изменениях всерьез пока не говорили, отметили самоуправленческие руководители.
В Алутагузе разговор о них заходил. В том ключе, чтобы по-разному облагать налогом жителей волости и просто землевладельцев.
- У нас очень много дач, владельцы которых не являются жителями нашей волости, и для них в дальнейшем могла бы действовать более высокая ставка налога, - сказал председатель волостного собрания Марек Кулламяги. - Налоговую нагрузку своих жителей постараемся как можно дольше поддерживать в разумных пределах, и землю под жильем облагать налогом тоже не хочется, однако такое различие увеличило бы и сумму поступающего в волость земельного налога.