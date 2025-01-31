Самоуправления Ида-Вирумаа, в отличие от государства, пока не увеличат бремя земельного налога для своих жителей

Такой возможностью в Ида-Вирумаа воспользовался только город Кохтла-Ярве.

Государство отстраняется от принятия решения

Во избежание резкого повышения земельного налога государство установило на два года защитный механизм, то есть предельную ставку повышения: в прошлом году она равнялась 10%, нынче - 50% от суммы налога предыдущего года. Это значит, что для землевладельца сумма земельного налога увеличится по сравнению с предыдущим годом не больше, чем на 50%.

С будущего года это государственное ограничение исчезнет, и решения о годовом увеличении земельного налога (10-100%) будут принимать самоуправления.

Самоуправлениям предстоит решить также, будет ли и впредь не облагаться налогом земля под жильем, или же за нее придется платить более низкий налог, или ее станут облагать, например, на равных с сельхозземлей.

Изменения ожидаются в 2027 году

Хотя в октябре самоуправления и будут выбирать новые собрания, решения, касающиеся земельного налога в следующем году, нужно будет принять еще нынешним собраниям. Можно предположить, что перед выборами непопулярные решения принимать не станут и в налоговых ставках и налогообложении земли под жильем в будущем году значительных изменений не произойдет.

Во властных коридорах Кохтла-Ярве, Йыхви, Люганузе и Тойла о будущих возможных налоговых изменениях всерьез пока не говорили, отметили самоуправленческие руководители.

В Алутагузе разговор о них заходил. В том ключе, чтобы по-разному облагать налогом жителей волости и просто землевладельцев.

- У нас очень много дач, владельцы которых не являются жителями нашей волости, и для них в дальнейшем могла бы действовать более высокая ставка налога, - сказал председатель волостного собрания Марек Кулламяги. - Налоговую нагрузку своих жителей постараемся как можно дольше поддерживать в разумных пределах, и землю под жильем облагать налогом тоже не хочется, однако такое различие увеличило бы и сумму поступающего в волость земельного налога.