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Самоуправления в этом году не увеличат для своих жителей бремя земельного налога

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Действующее пока освобождение земли под жильем от налога может со следующего года исчезнуть, если самоуправления примут такое решение.
Действующее пока освобождение земли под жильем от налога может со следующего года исчезнуть, если самоуправления примут такое решение. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

У идавирусцев земельный налог в этом году увеличится только из-за изменения государственного ограничения повышения налога - вместо 10%, он вырастет до 50% по сравнению с прошлогодней суммой налога.

Принимая решение о нынешнем земельном налоге, самоуправления в общем случае оставили в силе прошлогодние ставки налога, хотя обновленный закон позволяет устанавливать на землю под жильем или двором верхний предел на полпроцента выше прошлогодней ставки, то есть вместо 0,5%, он теперь равен 1%.

Алутагузе и Нарва исправили допущенную год назад ошибку

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