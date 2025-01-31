У идавирусцев земельный налог в этом году увеличится только из-за изменения государственного ограничения повышения налога - вместо 10%, он вырастет до 50% по сравнению с прошлогодней суммой налога.
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В отличие от государства, cамоуправления в этом году не увеличат для своих жителей бремя земельного налога
Принимая решение о нынешнем земельном налоге, самоуправления в общем случае оставили в силе прошлогодние ставки налога, хотя обновленный закон позволяет устанавливать на землю под жильем или двором верхний предел на полпроцента выше прошлогодней ставки, то есть вместо 0,5%, он теперь равен 1%.