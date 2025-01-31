В отличие от государства, cамоуправления в этом году не увеличат для своих жителей бремя земельного налога

Принимая решение о нынешнем земельном налоге, самоуправления в общем случае оставили в силе прошлогодние ставки налога, хотя обновленный закон позволяет устанавливать на землю под жильем или двором верхний предел на полпроцента выше прошлогодней ставки, то есть вместо 0,5%, он теперь равен 1%.