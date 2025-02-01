ОПРОС На чем вам сейчас приходится экономить?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валентина ШАНГИНА, пенсионер: - Всегда старюсь не покупать лишнего, мало чего хочется... По большому счету могу позволить себе все необходимое, но стараюсь следить за скидками. Кошка дорого обходится - если раньше ела салаку и сухой корм, то сейчас хочет только мясо. Из-за нее иногда приходится экономить на еде для себя. Вчера успела купить консервы по скидке - надолго теперь хватит. На все остальное у меня небольшие затраты.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ливика ТИХАНЕ, пенсионер: - Так как я диабетик, должна соблюдать специальную диету, поэтому очень многие продукты мне не подходят. В этой ситуации не особо смотришь на цены, но все-таки стараюсь следить за скидками.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юлия ЦЫБУЛЬНИКОВА, сотрудник санатория "Тойла": - Существенных изменений в своем бюджете я пока не ощутила, все бытовые расходы примерно одинаковые. А экономлю обычно на одежде, стараюсь приобретать обновки по акциям.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Симон КЯРМ, слесарь: - Если раньше покупал еды на день на 18-20 евро, сейчас стараюсь на 10-11 евро. Зарплата остается прежней, но повышение налога, конечно, заметно. Одежду всегда можно найти подешевле, проблем нет. Живу один, но если бы была семья, то моего дохода вряд ли хватало бы.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эха Вероника, работающий пенсионер: - Ни на чем не экономлю, пенсия и зарплата пока позволяют покупать все, что душа пожелает. Но у меня в принципе потребности небольшие. На ценники в магазине все-таки смотрю - если есть скидки, то выберу подешевле. Но это не принципиально.