ОПРОС ⟩ На чем вам сейчас приходится экономить?
Валентина ШАНГИНА, пенсионер:
- Всегда старюсь не покупать лишнего, мало чего хочется... По большому счету могу позволить себе все необходимое, но стараюсь следить за скидками. Кошка дорого обходится - если раньше ела салаку и сухой корм, то сейчас хочет только мясо. Из-за нее иногда приходится экономить на еде для себя. Вчера успела купить консервы по скидке - надолго теперь хватит. На все остальное у меня небольшие затраты.
Ливика ТИХАНЕ, пенсионер:
- Так как я диабетик, должна соблюдать специальную диету, поэтому очень многие продукты мне не подходят. В этой ситуации не особо смотришь на цены, но все-таки стараюсь следить за скидками.
Юлия ЦЫБУЛЬНИКОВА, сотрудник санатория "Тойла":
- Существенных изменений в своем бюджете я пока не ощутила, все бытовые расходы примерно одинаковые. А экономлю обычно на одежде, стараюсь приобретать обновки по акциям.
Симон КЯРМ, слесарь:
- Если раньше покупал еды на день на 18-20 евро, сейчас стараюсь на 10-11 евро. Зарплата остается прежней, но повышение налога, конечно, заметно. Одежду всегда можно найти подешевле, проблем нет. Живу один, но если бы была семья, то моего дохода вряд ли хватало бы.
Эха Вероника, работающий пенсионер:
- Ни на чем не экономлю, пенсия и зарплата пока позволяют покупать все, что душа пожелает. Но у меня в принципе потребности небольшие. На ценники в магазине все-таки смотрю - если есть скидки, то выберу подешевле. Но это не принципиально.