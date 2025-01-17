Нарвитяне собирают подписи под петицией и скоро соберутся на пикет у Нарвской ратуши, протестуя против высоких счетов за теплоснабжение. Спусковым крючком стали счета за квартиры, полученные в начале января. От местной власти и от поставщика тепла горожане требуют немедленных действий, и рядом с ними на пикет выходит партия "KOOS".
ПИКЕТ И ПЕТИЦИЯ ⟩ Нарвитяне вместе с партией "KOOS" начали протестовать против выросшей квартплаты
Молодая нарвитянка Татьяна Алексеева и ее единомышленники организовали сбор подписей под петицией на портале Rahvaalgatus.ee, требуя "пересмотреть ценовую политику тарифов на горячую воду и отопление для жителей города Нарва".
У самой Татьяны последний счет за квартиру составил округленно 300 евро, что чрезвычайно много по нарвским меркам. Еще хуже пришлось ее соседке - матери-одиночке с двумя несовершеннолетними детьми, живущими в двухкомнатной квартире. "Получает минималку, квартира в кредите - как жить со всем этим?!" - риторически вопрошает Алексеева.
"Мы, жители города Нарва, выражаем глубокую озабоченность по поводу критически высоких счетов за коммунальные услуги, особенно за горячую воду и отопление. В последние месяцы счета в среднем составляют 300 евро в месяц, что является непосильной суммой для многих жителей города", - петиция написана канцеляритом, но не лишена живых эмоций.
Петиция опубликована 13 января и будет открыта до конца зимы, число собранных подписей уже превысило 2500. Таким образом нарвитяне требуют немедленно установить более доступные цены на теплоснабжение и предоставить льготы или субсидии семьям с низкими доходами и нуждающимся.
Объявлена дата выхода людей на улицу
Татьяна Алексеева рассказала "Северному побережью", что их инициативная группа, включающая членов и сторонников партии "KOOS", назначила на 1 февраля народное собрание на Стокгольмской площади за Нарвской ратушей. Женщина напоминает, что власть должна наконец заняться проблемой, которая действительно касается всех нарвитян. "А то до этого они делили свои места, война у них была, потом делили портфели и меняли членов советов", - саркастически заметила нарвитянка.
Под маркой "KOOS"
Регистрацией народного собрания 1 февраля на Стокгольмской площади позади Нарвской ратуши занялась партия "KOOS". Ее лидер Айво Петерсон сейчас под судом по обвинению в госизмене, но даже находясь за решеткой, он намеревается участвовать в местных выборах в октябре. Еще один формальный член правления этой партии - Олег Иванов сбежал из Эстонии от возможного уголовного преследования в Россию.
Татьяна Алексеева, которая оказалась в Нарве лицом народного протеста против повышения теплотарифа, сказала "Северному побережью", что пикет был все же ее инициативой. Однако, как объяснила собеседница, запрос на регистрацию публичного собрания действительно мог быть сделан ее единомышленниками из Таллинна на бланке "KOOS".
Сама Алексеева членом партии не является. "Я поддерживаю Айво (Петерсона), и с нарвскими активистами и партийцами я, скажем так, в одной группе. Они мне помогают и я им помогаю", - объяснила нарвитянка.
Объясниться перед протестующими пригласят представителей горуправы и лично мэра Катри Райк, а также представителя поставщика тепла - АО "Narva Soojusvõrk", входящего в госконцерн "Eesti Energia".
- Им придется работать, а рычаги управления найдутся. Катри Райк должна проводить переговоры, отстаивать свое местное самоуправление, раз уж она встала у руля, - настаивает Алексеева, обещая не отступить и продолжать требовать.
В ответ на замечание, что Нарвский департамент социальной помощи выплачивает прожиточное пособие домохозяйствам, которые не справляются с финансовой нагрузкой, Алексеева отметила, что имидж этого заведения негативный, и обращаться туда люди не спешат.
- Там девять кругов ада надо пройти, чтобы тебе сто евро выделили, - образно выразилась нарвитянка насчет местных социальных чиновников. - Я в курсе, какая там бюрократия. Знаю человека, сходившего туда, и кому там прямо сказали: "А чего ты сюда приперлась?"
Дешевого решения пока нет
Департамент конкуренции, как уже писало "Северное побережье", минувшей осенью разрешил энергетикам с декабря повысить предельную цену теплоэнергии для потребителей в Нарве с 90 до 133 евро за мегаватт-час, считая вместе с налогом с оборота, так что скачок теплотарифа составил 48 процентов. Цена на тепло должна оставаться прежней лишь в тех случаях, когда его получают на Балтийской электростанции не в газовой котельной, а одновременно с выработкой электроэнергии, применяя сжигание в котле смеси сланца и древесной щепы.
В последнем случае дорогое сланцевое электричество должно поставляться в сеть, то есть быть конкурентоспособным на энергорынке, но за весь декабрь таких благоприятных дней было всего одиннадцать. Более того, после этого отопительного сезона единственный работающий 11-й блок Балтийской электростанции может быть вовсе выведен из эксплуатации, так что горячую воду и тепло нарвитяне будут впредь оплачивать только по новому тарифу.
Энергетики и государственные власти ведут речь о строительстве в Нарве новой газовой станции или котельной только к 2028 году. Никем не гарантировано, что с ее появленим тарифы изменятся в меньшую сторону. Другого решения, кроме инвестирования в утепление домов в Нарве и уменьшения энергопотребления, на ближайшие несколько лет не предлагается.
Катри Райк сразу после избрания на должность мэра Нарвы 28 декабря первым делом завела речь про взлетевшую до небес цену на отопление.
- Конечно, можно сказать, что от города тут ничего не зависит, но нам надо говорить с разными сторонами. Нам надо знать, что будет с отоплением Нарвы в долговременной перспективе. При первой возможности я свяжусь с Министерством климата и узнаю их точку зрения, а также узнаю это в "Eesti Energia". Обещаю, что я всем надоем с этими вопросами, чтобы горожане получили ясность, - обещала Райк накануне Нового года.
Стоит купить тапки и теплые носки
Мэр Нарвы Катри Райк подчеркнула, что публичное собрание на Стокгольмской площади регистрирует партия "KOOS", и это увязывается с тем, что наступил год выборов. "Разные острые темы, разумеется, используются и в предвыборной кампании", - напомнила Райк. "Но этот вопрос отопления касается нас всех, а не только тех, кто планирует голосовать за партию "KOOS", - добавила она.
Райк заверила, что даже будучи в отпуске за границей, она ежедневно занимается темой отопления, а на следующей неделе снова встретится с руководством энергокомпании "Enefit Power". Кроме этого, с мэром связались опытные работники Балтийской электростанции, отапливающей Нарву. Эти люди, по словам Райк, имеют свои взгляды на проблему, так что будет встреча и с ними.
- Неверно было бы говорить, что сегодняшняя нарвская власть или горуправа равнодушна: мы далеко не равнодушны, - говорит Райк. - Я сама не энергетик, поэтому хочу выслушать разные мнения людей, которые компетентны. Прямо сейчас мы должны надеяться на работу Балтийской электростанции, на теплую погоду и сами на себя. Квартирным товариществам следует быть готовыми понизить температуру в домах, а жители могли бы купить себе на всякий случай тапки и теплые носки. Просто мы живем в такое время, и вопрос отопления объединяет нас всех.