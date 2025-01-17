ПИКЕТ И ПЕТИЦИЯ Нарвитяне вместе с партией "KOOS" начали протестовать против выросшей квартплаты

Под маркой "KOOS"

Регистрацией народного собрания 1 февраля на Стокгольмской площади позади Нарвской ратуши занялась партия "KOOS". Ее лидер Айво Петерсон сейчас под судом по обвинению в госизмене, но даже находясь за решеткой, он намеревается участвовать в местных выборах в октябре. Еще один формальный член правления этой партии - Олег Иванов сбежал из Эстонии от возможного уголовного преследования в Россию.

Татьяна Алексеева. Фото: Facebook

Татьяна Алексеева, которая оказалась в Нарве лицом народного протеста против повышения теплотарифа, сказала "Северному побережью", что пикет был все же ее инициативой. Однако, как объяснила собеседница, запрос на регистрацию публичного собрания действительно мог быть сделан ее единомышленниками из Таллинна на бланке "KOOS".

Сама Алексеева членом партии не является. "Я поддерживаю Айво (Петерсона), и с нарвскими активистами и партийцами я, скажем так, в одной группе. Они мне помогают и я им помогаю", - объяснила нарвитянка.