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Журналист Лидия Толмачёва стала почетным гражданином Силламяэ

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Лидия Толмачёва.
Лидия Толмачёва. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Журналисту, главному редактору газеты "Силламяэский вестник" Лидии Толмачёвой присвоено звание почетного гражданина Силламяэ.

Такое решение на заседании 30 января приняло городское собрание Силламяэ. Как сообщили порталу Rus.ERR в депутатском корпусе, в этом году на соискание почетного звания претендовали пять человек. За кандидатуру Лидии Толмачёвой проголосовали 11 депутатов из 19, участвовавших в сессии.

Предложение присвоить Лидии Толмачёвой почетное звание поступило от Силламяэской городской библиотеки.

Помимо Лидии Толмачёвой на почетное звание в этом году претендовали Владимир Шурмин, Эдуард Зеньчик, Людмила Шилова-Мандель и Аала Гитт.

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