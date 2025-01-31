Журналист Лидия Толмачёва стала почетным гражданином Силламяэ

Такое решение на заседании 30 января приняло городское собрание Силламяэ. Как сообщили порталу Rus.ERR в депутатском корпусе, в этом году на соискание почетного звания претендовали пять человек. За кандидатуру Лидии Толмачёвой проголосовали 11 депутатов из 19, участвовавших в сессии.