Журналисту, главному редактору газеты "Силламяэский вестник" Лидии Толмачёвой присвоено звание почетного гражданина Силламяэ.
Журналист Лидия Толмачёва стала почетным гражданином Силламяэ
Такое решение на заседании 30 января приняло городское собрание Силламяэ. Как сообщили порталу Rus.ERR в депутатском корпусе, в этом году на соискание почетного звания претендовали пять человек. За кандидатуру Лидии Толмачёвой проголосовали 11 депутатов из 19, участвовавших в сессии.
Предложение присвоить Лидии Толмачёвой почетное звание поступило от Силламяэской городской библиотеки.
Помимо Лидии Толмачёвой на почетное звание в этом году претендовали Владимир Шурмин, Эдуард Зеньчик, Людмила Шилова-Мандель и Аала Гитт.