Умер Ааду Пекк, страстный спортсмен и человек, благодаря которому в Эстонии появился триатлон

Заведующая Тойлаской библиотекой Леа Ранд, пять лет назад написавшая о нем книгу, сказала, что Ааду Пекк был для жителей Тойла и Вока отличным примером для подражания, вдохновляя их на занятия спортом. "Помню, когда я только переехала в Вока и отправилась на свою первую прогулку в лес, я увидела человека с граблями. Это был Ааду, который сказал, что он расчищает тропинку от сосновых шишек, чтобы другим было приятнее по ней ходить", - сказала Ранд, добавив, что во многом благодаря предприимчивости, настойчивости и мастерству Ааду Пекка в Вока был построен стадион.

Ааду Пекк до последних лет своей жизни был активным спортсменом. Чуть более четырех лет назад он сказал "Северному побережью", что для него не проблема проехать на велосипеде три-четыре километра и пробежать трусцой два-три километра. "Сложно только с плаванием, потому что этим нужно заниматься постоянно, чтобы не уставал плечевой пояс. Но если бы я знал, что весной мне придется заключить какое-то пари, я бы зимой пошел плавать в спа, и смог бы это сделать", - сказал он.

До последних лет Ааду Пекк также помогал организовывать крупные мероприятия народного спорта в Ида-Вирумаа - лыжный и велосипедный марафон в Алутагузе, где среди организаторов были его любящие спорт сыновья Тыну Пекк и Тийт Пекк, который в конце прошлого года стал вице-президентом Олимпийского комитета Эстонии.

А в историю эстонского спорта Ааду Пекк вписал себя, организовав в 1984 году в Ида-Вирумаа первые в Эстонии соревнования по триатлону. Когда в этом году 40-летие этого исторического события вновь отмечалось Вокаским триатлоном, Пекк напутствовал участников словами: "Вы сейчас являетесь лучшим примером того, что опорный столб на востоке работает на пользу Эстонии". В тот же вечер в Вока была открыта скамья в честь Ааду Пекка.