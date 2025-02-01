В последние недели в общественном пространстве Эстонии ощущается тревога, поскольку государство десинхронизирует свою электросистему от российского частотного диапазона и синхронизирует ее с частотным диапазоном континентальной Европы. Возникли разные вопросы, сомнения и даже страхи, многие из которых можно свести к единому вопросу: ждет ли нас темнота? На предпринимательском и научном портале TalTech Trialoog ученые и эксперты TalTech подтверждают, что причин для паники нет.

Директор Института электроэнергетики и мехатроники TalTech Март Ландсберг сказал, что в последнее десятилетие одним из самых больших рисков для эстонской энергосистемы являлась зависимость от российской электросети. Она обеспечивала, правда, стабильность, но в то же время означала уязвимость в отношении возможных геополитических рисков. "До сих пор мы жили как бы на конце российского электрического провода, и у многих возникает вопрос: как же мы теперь справимся? "Я утверждаю, что переход из российского частотного диапазона в частотный диапазон континентальной Европы не увеличит, а, скорее, уменьшит риски".