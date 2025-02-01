В последние недели в общественном пространстве Эстонии ощущается тревога, поскольку государство десинхронизирует свою электросистему от российского частотного диапазона и синхронизирует ее с частотным диапазоном континентальной Европы. Возникли разные вопросы, сомнения и даже страхи, многие из которых можно свести к единому вопросу: ждет ли нас темнота? На предпринимательском и научном портале TalTech Trialoog ученые и эксперты TalTech подтверждают, что причин для паники нет.
Когда произойдет десинхронизация?
- Эстония вместе с Латвией и Литвой отключат свои электросистемы от российской полосы частот 8 февраля.
- После испытания работы энергосистем в режиме энергетического острова подключение к частотному диапазону континентальной Европы состоится 9 февраля.