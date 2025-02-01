Ээро Эргма: Телефонные мошенничества - как защитить себя и избежать денежного ущерба?

Внимательность и информировать имеют ключевое значение, чтобы не стать жертвой мошеннических схем.

Новый тренд: снятие наличности и двухступенчатая схема мошенничества

Если прежние мошеннические схемы были направлены главным образом на перечисления, то во второй половине 2024 года мы отметили новую тенденцию: мошенники концентрируются на снятии наличности.

Такие мошенничества обычно совершаются в два этапа. Сначала звонит мошенник, представляющийся сотрудником какого-нибудь официального учреждения или предприятия, например, курьерской фирмы, кассы по безработице или фирмы по оказанию услуг, и собирает банковские данные жертвы. Затем следует второй звонок, когда звонящий утверждает, что прежний звонивший является мошенником и для исправления ситуации надо подтвердить сделки или передать банковскую карточку и PIN-коды.

Риски, связанные с передачей банковской карточки и PIN-кода

Мошенники все чаще убеждают жертв, что их банковская карточка находится под угрозой и нуждается в замене. Для этого они просят передать карточку вместе с PIN-кодом курьеру или отправить через посылочный автомат. В результате таких действий мошенники получают полный доступ к счету жертвы и имеющимися на нем средствам.

"Чтобы исключить телефонное мошенничество, самое важное - сохранять спокойствие и сразу прекратить подозрительный разговор". Ээро Эргма, руководитель "Swedbank" по предупреждению финансовых преступлений