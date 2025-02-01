Вновь участились мошеннические схемы, в результате которых десятки людей лишаются значительных денежных сумм. Мошенники используют все более сложные методы, чтобы, манипулируя, добраться до жертв и присвоить их сбережения.
Ээро Эргма: Телефонные мошенничества - как защитить себя и избежать денежного ущерба?
Внимательность и информировать имеют ключевое значение, чтобы не стать жертвой мошеннических схем.
Новый тренд: снятие наличности и двухступенчатая схема мошенничества
Если прежние мошеннические схемы были направлены главным образом на перечисления, то во второй половине 2024 года мы отметили новую тенденцию: мошенники концентрируются на снятии наличности.
Такие мошенничества обычно совершаются в два этапа. Сначала звонит мошенник, представляющийся сотрудником какого-нибудь официального учреждения или предприятия, например, курьерской фирмы, кассы по безработице или фирмы по оказанию услуг, и собирает банковские данные жертвы. Затем следует второй звонок, когда звонящий утверждает, что прежний звонивший является мошенником и для исправления ситуации надо подтвердить сделки или передать банковскую карточку и PIN-коды.
Риски, связанные с передачей банковской карточки и PIN-кода
Мошенники все чаще убеждают жертв, что их банковская карточка находится под угрозой и нуждается в замене. Для этого они просят передать карточку вместе с PIN-кодом курьеру или отправить через посылочный автомат. В результате таких действий мошенники получают полный доступ к счету жертвы и имеющимися на нем средствам.
"Чтобы исключить телефонное мошенничество, самое важное - сохранять спокойствие и сразу прекратить подозрительный разговор".Ээро Эргма, руководитель "Swedbank" по предупреждению финансовых преступлений
Тут важно подчеркнуть, что закрытие карточки происходит только в банковской системе и не требует физического присутствия карточки. PIN-код предназначен только для подтверждения сделок самим клиентом и никогда не должен быть доступен для других лиц.
Тактика мошенников: запугивание и злоупотребление доверием
Мошенники манипулируют жертвами, используя тактику запугивания и вранья. Они часто говорят, что жертва помогает выявить коррумпированных банковских работников или собирать доказательства. На самом деле банку и полиции никогда не требуется сотрудничество с клиентом таким способом - это всегда мошенничество. Чтобы исключить телефонное мошенничество, самое важное - сохранять спокойствие и сразу прекратить подозрительный разговор.
Практика показывает, что в течение короткого телефонного разговора мошенникам удается вызвать у жертвы страх, что ее сбережения находятся под угрозой. В такой ситуации жертвы обмана готовы следовать инструкциям мошенников, в том числе врать банковским работникам об обстоятельствах сделки.
Ни один работник банка или полицейский никогда не спросит PIN-код, а также не велит клиенту передать свои сбережения наличными.
Денежные мулы: легкие деньги или серьезные последствия?
Мошеннические схемы часто сопровождаются вербовкой денежных мулов - людей, которые помогают преступникам переправлять полученные обманом деньги. Часто молодежь вербуют через социальные сети, предлагая легко заработать деньги.
Хотя поначалу такая деятельность может показаться невинной, она противозаконна и приводит к серьезным юридическим последствиям, в том числе к уголовному наказанию. Кроме того, денежные мулы могут испытывать серьезные трудности при пользовании финансовыми услугами - например, вследствие блокирования банковских счетов.
Как защитить себя и не стать жертвой мошенников?
- Никогда не делись своими PIN-кодами и прочими личными данными.
- Не доверяй неожиданным телефонным звонкам, в которых требуют быстрых действий.
- Если подозреваешь мошенничество, то прекращай разговор и сам свяжись со своим банком.
- Не позволяй манипулировать собой и запугивать себя.
- Будь в курсе мошеннических схем и делись этой информацией с близкими.
- Если ты стал жертвой мошенничества, то сразу информируй об этом банк и полицию.
- Осведомленность и быстрые действия могут спасти как твое добро, так и добро других людей от мошенников.