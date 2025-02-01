Михкель Нестор: Экономический спад закончился, но восстановление будет медленным

На прошлой неделе Департамент статистики опубликовал предварительную оценку размера ВВП за последний квартал прошлого года. Как и ожидалось, она не показала, что экономика Эстонии начала быстро расти, но спад экономики закончился. Согласно предварительным данным, ВВП Эстонии в четвертом квартале прошлого года остался на уровне предыдущего квартала. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года снижение также не превысило статистической погрешности в 0,1%.

Если эти показатели сохранятся, то общий спад экономики за прошлый год составит 0,9%. Однако если предположить, что ВВП больше не будет снижаться, то придется признать, что по сравнению с пиком, достигнутым в начале 2022 года, мы потеряли около 5,5% экономики и, таким образом, откатились примерно на уровень 2019 года. Компенсация таких потерь не произойдет в одночасье.

Согласно последнему экономическому прогнозу SEB, опубликованному в конце недели, экономика Эстонии в этом году вырастет, хотя и на довольно скромные 1,8%. Наибольшие надежды в реализации этого сценария возлагаются на экспорт.

Экспортная отрасль наиболее сильно пострадала от роста процентных ставок, что на обремененных высокой задолженностью рынках Северной Европы существенно ограничило способность компаний и частных лиц осуществлять более крупные инвестиции и расходы. К счастью, эта ситуация меняется. Если в конце 2023 года 6-месячная ставка Euribor составляла 4,1%, то сейчас она снизилась до 2,6%. По прогнозу SEB, это снижение продолжится довольно быстрыми темпами и во второй половине года ставка составит всего 1,6%.

В результате в экономиках наших партнеров по экспорту останется значительное количество свободных денег, которые, судя по всему, будут, по крайней мере частично, использованы для увеличения импорта.