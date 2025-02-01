В Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников прошел 27-й музыкальный фестиваль "Музыка нас связала", собравший сотню молодых музыкантов из Кохтла-Ярве, Нарвы и Йыхви. Энергичные выступления заставили зрителей переживать каждую ноту и притопывать в такт музыке.
Бессменные координаторы фестиваля Валерий Антонов и Татьяна Левина довольны - все участники приехали, в зале был аншлаг, никто не заскучал в перерывах и, несмотря на то, что музыкальный марафон длился больше трех часов, после завершения люди не хотели уходить, продолжали обмениваться впечатлениями, обсуждать планы.