Бессменные координаторы фестиваля Валерий Антонов и Татьяна Левина довольны - все участники приехали, в зале был аншлаг, никто не заскучал в перерывах и, несмотря на то, что музыкальный марафон длился больше трех часов, после завершения люди не хотели уходить, продолжали обмениваться впечатлениями, обсуждать планы.

- Потому что у нас собираются единомышленники, - подчеркивает Валерий Антонов. - Волнений хватает, особенно у новичков. Но это ненадолго - наш фестиваль, наверное, единственное место, где публика принимает абсолютно доброжелательно и активно поддерживает всех артистов, независимо от жанра и качества исполнения, прощает ошибки, если такие случаются. Искренне рад, что и после своего выступления почти все музыканты остаются в зале.