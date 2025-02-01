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Центральное отопление в Кукрузе становится одним из самым дорогих в Эстонии

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В Кукрузеской части города Кохтла-Ярве можно вывесить плакат: "Добро пожаловать в место с одним из самых дорогих центральных отоплений в Эстонии!".
В Кукрузеской части города Кохтла-Ярве можно вывесить плакат: "Добро пожаловать в место с одним из самых дорогих центральных отоплений в Эстонии!". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Департамент конкуренции утвердил новую предельную цену центрального отопления в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве в размере 128,89 евро без налога с оборота; больше этого в Эстонии придется платить только в одном поселке.

Более высокой, чем начинающая действовать в Кукрузе с 1 марта, цена центрального отопление является, по данным ценовой таблицы Департамента конкуренции, только в поселке Костивере Йыэляхтмеской волости Харьюмаа, где действующая с конца с прошлого года цена равна 138,05 евро без налога с оборота.

Ошарашивает и расстраивает

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