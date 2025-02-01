ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Катри Райк

Примечательно и необычно для Нарвы то, что не все новые члены совета являются коалиционными политиками горсобрания, а одним из членов совета стала Кадри Ялонен, координатор по туризму в Ида-Вирумаа. Вторым членом совета является вице-мэр Нарвы Марина Шурупова (хотя она также является представителем лагеря Райк), а третьим - зампредседателя горсобрания Владимир Жаворонков.

На самом деле было бы нормально, если бы в советах муниципальных учреждений и предприятий преимущество имели не коалиционные политики, а аполитичные эксперты или специалисты из исполнительной власти. Это было бы на пользу как предприятиям, так и самому самоуправлению. Но, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем политическая культура в некоторых самоуправлениях Ида-Вирумаа достигнет такого уровня.