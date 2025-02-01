Год эстонской книги открыли в Йыхви песней

- В действительности - это маленькое чудо, что у такого маленького народа, как эстонцы, есть свой литературный язык, и это уже пятьсот лет, - отметила Эве Коттизе, добавив, что за это мы должны быть благодарны распространению протестантства и лютеранства, когда считалось важным, чтобы библейские тексты и слово Божье были доступны на языке народа.