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Год эстонской книги открыли в Йыхви песней

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В день рождения эстонской книги в исполнении Таммикуского смешанного ансамбля звучала именинная песня и собравшихся угощали кренделем.
В день рождения эстонской книги в исполнении Таммикуского смешанного ансамбля звучала именинная песня и собравшихся угощали кренделем. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

- Мы пятьсот лет читали на эстонском языке, читаем сейчас и, я верю, будем читать и в следующие пятьсот лет, - сказала директор Йыхвиской центральной библиотеки Эве Коттизе в четверг на мероприятии в честь начала Года эстонской книги.

- В действительности - это маленькое чудо, что у такого маленького народа, как эстонцы, есть свой литературный язык, и это уже пятьсот лет, - отметила Эве Коттизе, добавив, что за это мы должны быть благодарны распространению протестантства и лютеранства, когда считалось важным, чтобы библейские тексты и слово Божье были доступны на языке народа. 

500 лет эстонской книге и литературному языку

В 2025 году исполняется 500 лет со дня выхода первой книги на эстонском языке, поэтому, начиная со дня эстонской литературы, 30 января 2025 года, и до дня родного языка, 14 марта 2026 года, будет проходить Год эстонской книги. В течение этого времени различными выставками и мероприятиями будут отмечать большой юбилей книги на эстонском языке и эстонского литературного языка. Патроном Года эстонской книги является президент Эстонской Республики Алар Карис.

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