ПЕРЕДОВИЦА Отопление домов неизбежно станет темой выборов

Так происходит нынешней зимой в Ида-Вирумаа. Например, в Нарве и малых частях города Кохтла-Ярве. Политическое сообщество под названием "KOOS", лидер которого Айво Петерсон сидит по обвинению в госизмене в тюрьме и ждет приговора суда и у которого до сих пор не было всерьез воспринимаемых и содержательных тем, с коими можно было бы выделиться в муниципальной политике, теперь для увеличения своей популярности пытается воспользоваться большими нарвскими счетами за отопление и в качестве вступления организует пикет.

В свободной стране можно выражать свое мнение сколько угодно. Можно также пытаться конвертировать недовольство людей в свою поддержку. Однако основным вопросом остается: каковы же реальные и конкретные решения?

К тому же, в случае таких вопросов, как отопление жилых домов, жители городов и волостей в первую очередь смотрят все-таки на местные власти, но в то же время кое-где, в том числе в Нарве, горуправления не особо могут повлиять на цену отопления. В Нарве это делает принадлежащая государству "Eesti Energia", а в некоторых других местах - частные предприятия. И результаты в смысле цены сильно различаются. Например, в Йыхви, а также Ахтмеской и Ярвеской частях города Кохтла-Ярве отопление домов стоит в два раза меньше, чем утвержденная недавно для Кукрузеской части города новая цена. В Кукрузе услугу оказывает городское коммунальное предприятие. В то же время цена должна снизиться в Сомпаской части Кохтла-Ярве, так как горсобрание решило продать тамошнюю теплосеть частному предприятию.

Независимо от того, кто оказывает услугу центрального отопления, задачей местных самоуправлений является по возможности наилучшим образом планировать организацию теплохозяйства. И заниматься этим нужно годами, ведь в этом бизнесе изменения требуют, к сожалению, многих лет, которые могут дорого стоить потребителям.