Кылварт: Центристская партия обратится в суд для отмены автоналога

«Согласно конституции, многодетные семьи и люди с инвалидностью находятся под особым попечением государства и местных самоуправлений. Однако, что касается автоналога, то правящая коалиция не предусмотрела никаких исключений для этих групп. Это приведет к ухудшению благосостояния и возможностей для передвижения сельских жителей, многодетных семей и людей с инвалидностью», - сказал Кылварт.

При поддержке Центристской партии в суд намерены обратиться пенсионер Вальдеко Пальк из Тарту, который в одиночку воспитывает сына с тяжелой инвалидностью, в этом году он должен заплатить 614 евро автоналога, а в следующем - 864 евро, а также семья Алликен Коршунова из Ярвамаа, в которой воспитываются пятеро детей.