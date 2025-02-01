Центристская партия подаст два иска в административный суд с требованием отменить автоналог, так как он противоречит конституции, заявил председатель партии Михаил Кылварт.
Кылварт: Центристская партия обратится в суд для отмены автоналога
«Согласно конституции, многодетные семьи и люди с инвалидностью находятся под особым попечением государства и местных самоуправлений. Однако, что касается автоналога, то правящая коалиция не предусмотрела никаких исключений для этих групп. Это приведет к ухудшению благосостояния и возможностей для передвижения сельских жителей, многодетных семей и людей с инвалидностью», - сказал Кылварт.
При поддержке Центристской партии в суд намерены обратиться пенсионер Вальдеко Пальк из Тарту, который в одиночку воспитывает сына с тяжелой инвалидностью, в этом году он должен заплатить 614 евро автоналога, а в следующем - 864 евро, а также семья Алликен Коршунова из Ярвамаа, в которой воспитываются пятеро детей.
«Из конституции следует, что государство и местные самоуправления обязаны устранять неравенство, вызванное недостатками здоровья, таким образом, чтобы люди с недостатками здоровья могли реализовывать свои права наравне с другими. Эта обязанность распространяется на все сферы жизни. Согласно Конвенции о правах инвалидов, государства-участники обязаны принимать действенные меры, чтобы обеспечить людям с инвалидностью возможности передвигаться самостоятельно, это подразумевает также содействие их передвижению выбранным ими способом, в удобное для них время и по доступной цене», - пояснили адвокаты представляющего Центристскую партию бюро WIDEN Олави-Юри Луйк и Армин Хейнсаар. Они добавили, что для сельских жителей транспортные средствах служат для удовлетворения их основных потребностей, и постоянные расходы уже сейчас – до повышения налогов - и так высоки.
По словам Алликен Коршунов, она представляет в этом деле не только свою, но и все многодетные семьи, проживающие в сельской местности. «Многодетные семьи вынуждены отказываться от многого лишь ради того, чтобы у них была еда на столе и возможность оплачивать счета за коммунальные услуги. Большой автомобиль, вмещающий всю семью, в сельской местности – единственно возможное средство передвижения. В условиях демографического кризиса крайне цинично со стороны государства обременять многодетные семьи таким высоким налогом», - сказала Коршунов.
Коллегия Государственного суда в июне прошлого года отметила, что право оспорить новый налог в суде имеет право только лицо, которому назначен. В рамках такого спора суд сможет проверить конституционность закона о автоналоге, включая процедурные аспекты.