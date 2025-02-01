Суд отклонил жалобу активистки Зои Палямар на лишение ее вида на жительство в Эстонии

Рассмотрев обстоятельства жалобы, суд пришел к выводу, что решение Департамента полиции и погранохраны (PPA) соответствовало закону и при его вынесении не было допущено ошибок в применении дискреционного права, сообщает rus.err .

Палямар обосновывала свою жалобу ссылками на свободу мнений, а также тем, что ее сотрудничество с несколькими пророссийскими некоммерческими структурами, которое было одним из оснований для лишения ее вида на жительства, носило исключительно гуманитарный характер.