Таллиннский административный суд оставил без удовлетворения жалобу Зои Палямар на решение Департамента полиции и погранохраны лишить ее вида на жительство в Эстонии с десятилетним запретом на въезд в Шенгенскую зону.
Суд отклонил жалобу активистки Зои Палямар на лишение ее вида на жительство в Эстонии
Рассмотрев обстоятельства жалобы, суд пришел к выводу, что решение Департамента полиции и погранохраны (PPA) соответствовало закону и при его вынесении не было допущено ошибок в применении дискреционного права, сообщает rus.err.
Палямар обосновывала свою жалобу ссылками на свободу мнений, а также тем, что ее сотрудничество с несколькими пророссийскими некоммерческими структурами, которое было одним из оснований для лишения ее вида на жительства, носило исключительно гуманитарный характер.
По оценке департамента, действия Палямар представляли опасность для государственной безопасности.