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Суд отклонил жалобу активистки Зои Палямар на лишение ее вида на жительство в Эстонии

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КаПо и PPA выслали из страны еще одного прокремлевского активиста. На снимке Зоя Палямар.
КаПо и PPA выслали из страны еще одного прокремлевского активиста. На снимке Зоя Палямар. Фото: Kuvatõmmis/Kaitsepolitseiamet

Таллиннский административный суд оставил без удовлетворения жалобу Зои Палямар на решение Департамента полиции и погранохраны лишить ее вида на жительство в Эстонии с десятилетним запретом на въезд в Шенгенскую зону.

Рассмотрев обстоятельства жалобы, суд пришел к выводу, что решение Департамента полиции и погранохраны (PPA) соответствовало закону и при его вынесении не было допущено ошибок в применении дискреционного права, сообщает rus.err.

Палямар обосновывала свою жалобу ссылками на свободу мнений, а также тем, что ее сотрудничество с несколькими пророссийскими некоммерческими структурами, которое было одним из оснований для лишения ее вида на жительства, носило исключительно гуманитарный характер.

По оценке департамента, действия Палямар представляли опасность для государственной безопасности.

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