Директор Нарвского музея о споре вокруг статуи волейболистки: люди хотят вернуть часть старого мира

"Думаю, что все дискуссии, которые сейчас идут вокруг фигуры волейболистки, показывают тот разрыв между тем, что вкладывали концептуально создатели, кураторы этого парка, то есть показать, насколько ничтожна была личность человека в то время по сравнению с махиной государства, – сказала Сморжевских-Смирнова. – Люди этого не понимают. Это такой эффект советской ностальгии, которая во многом была актуальна и в Нарве. Посмотрите, что происходило с памятником Ленина. Он был демонтирован с Петровской площади в 1993 году перед визитом президента Эстонской республики. Но далеко его не увезли. Его поставили на территории ливонской крепости, и он простоял там до декабря 2022 года", сказала Сморжевских-Смирнова rus.err.