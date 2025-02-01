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Директор Нарвского музея о споре вокруг статуи волейболистки: люди хотят вернуть часть старого мира

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"Поп-арт и в советской Эстонии был способом выразить свою настроенность неугодным властям образом. А уменьшение статуи обусловлено природой тоталитаризма и тем, что он делает с людьми", - объяснял на открытии парка идею маленькой фигурки историк Майро Ряэск из ТОО "BlueRay". Силламяэсцы не поняли и решили заменить скульптуру на более приближенную к аутентичной.
"Поп-арт и в советской Эстонии был способом выразить свою настроенность неугодным властям образом. А уменьшение статуи обусловлено природой тоталитаризма и тем, что он делает с людьми", - объяснял на открытии парка идею маленькой фигурки историк Майро Ряэск из ТОО "BlueRay". Силламяэсцы не поняли и решили заменить скульптуру на более приближенную к аутентичной. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Конфликт с создателями концепции тематического парка Силламяэского музея связан с эффектом советской ностальгии, когда людям свойственно желание вернуть частичку старого мира, считает директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

"Думаю, что все дискуссии, которые сейчас идут вокруг фигуры волейболистки, показывают тот разрыв между тем, что вкладывали концептуально создатели, кураторы этого парка, то есть показать, насколько ничтожна была личность человека в то время по сравнению с махиной государства, – сказала Сморжевских-Смирнова. – Люди этого не понимают. Это такой эффект советской ностальгии, которая во многом была актуальна и в Нарве. Посмотрите, что происходило с памятником Ленина. Он был демонтирован с Петровской площади в 1993 году перед визитом президента Эстонской республики. Но далеко его не увезли. Его поставили на территории ливонской крепости, и он простоял там до декабря 2022 года", сказала Сморжевских-Смирнова rus.err.

"Северное побережье​" писало в декабре, что городские власти Силламяэ пошли навстречу многочисленным пожеланиям горожан, и к следующему сезону в музейном парке вместо маленькой цветной спортсменки на большом постаменте появится скульптура волейболистки в полный рост. Ее создание обойдется городу около 16 тысяч евро.

Создатель концепции тематического парка "Таинственный Силламяэ" Майро Ряэск считает, что замена статуи совершенно неуместна, никуда не годится, и сводит на нет все решение, с помощью которого авторы пытались передать античеловеческую природу тоталитаризма.

О чем говорит нам нынешняя крошечная и красочная скульптура волейболистки на вершине большого постамента, словно выпрыгнувшая из поп-арта? "Человек там уменьшен, потому что он как крошечная муха в тоталитаризме. Мы попытались передать суть тоталитаризма, то, что он делает с людьми и обществом, и почему мы не должны плакать по этому поводу", - говорил  "Северному побережью​"​ Майро Ряэск из ТОО "BlueRay".

По его словам, их идея и решение соответствовали нынешнему противостоянию ностальгии по советскому времени в обществе в целом. "А также думали о памяти людей, которые после войны форсированно возводили Силламяэ - здесь прошли десятки тысяч гражданских и военнопленных. Сталинизм ассоциируется с огромными человеческими страданиями. Нашей целью было не воссоздание тоталитаризма, а скорее отрыв от наследия истории".

Майро Ряэск еще до открытия парка понимал, что это понравится не всем местным. Но его раздражает, что силламяэсцы даже не пытаются понять замысел авторов.

- Плакат на стене Нарвской крепости "Путин - военный преступник" гораздо больше раздражает большинство нарвитян, чем скульптура, однако он висит. Бомбардировка Нарвы тоже неудобная тема, но ею занимаются. Этим занимается "Vaba Lava" и в некоторой степени Нарвский музей.

По его словам, это можно было бы понять, если бы Силламяэский музей использовал то, что сохранилось. Но в данном случае это не так. "Это чистой воды ностальгия по всему советскому, что городской проект преследует в своем нынешнем виде, утверждая, что он ведь такой "невинный". Спорт при тоталитаризме не свободен от идеологии, равно как и искусство и культура в целом".

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