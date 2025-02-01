Конфликт с создателями концепции тематического парка Силламяэского музея связан с эффектом советской ностальгии, когда людям свойственно желание вернуть частичку старого мира, считает директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.
Директор Нарвского музея о споре вокруг статуи волейболистки: люди хотят вернуть часть старого мира
"Думаю, что все дискуссии, которые сейчас идут вокруг фигуры волейболистки, показывают тот разрыв между тем, что вкладывали концептуально создатели, кураторы этого парка, то есть показать, насколько ничтожна была личность человека в то время по сравнению с махиной государства, – сказала Сморжевских-Смирнова. – Люди этого не понимают. Это такой эффект советской ностальгии, которая во многом была актуальна и в Нарве. Посмотрите, что происходило с памятником Ленина. Он был демонтирован с Петровской площади в 1993 году перед визитом президента Эстонской республики. Но далеко его не увезли. Его поставили на территории ливонской крепости, и он простоял там до декабря 2022 года", сказала Сморжевских-Смирнова rus.err.
"Северное побережье" писало в декабре, что городские власти Силламяэ пошли навстречу многочисленным пожеланиям горожан, и к следующему сезону в музейном парке вместо маленькой цветной спортсменки на большом постаменте появится скульптура волейболистки в полный рост. Ее создание обойдется городу около 16 тысяч евро.
Создатель концепции тематического парка "Таинственный Силламяэ" Майро Ряэск считает, что замена статуи совершенно неуместна, никуда не годится, и сводит на нет все решение, с помощью которого авторы пытались передать античеловеческую природу тоталитаризма.
О чем говорит нам нынешняя крошечная и красочная скульптура волейболистки на вершине большого постамента, словно выпрыгнувшая из поп-арта? "Человек там уменьшен, потому что он как крошечная муха в тоталитаризме. Мы попытались передать суть тоталитаризма, то, что он делает с людьми и обществом, и почему мы не должны плакать по этому поводу", - говорил "Северному побережью" Майро Ряэск из ТОО "BlueRay".
По его словам, их идея и решение соответствовали нынешнему противостоянию ностальгии по советскому времени в обществе в целом. "А также думали о памяти людей, которые после войны форсированно возводили Силламяэ - здесь прошли десятки тысяч гражданских и военнопленных. Сталинизм ассоциируется с огромными человеческими страданиями. Нашей целью было не воссоздание тоталитаризма, а скорее отрыв от наследия истории".
Майро Ряэск еще до открытия парка понимал, что это понравится не всем местным. Но его раздражает, что силламяэсцы даже не пытаются понять замысел авторов.
- Плакат на стене Нарвской крепости "Путин - военный преступник" гораздо больше раздражает большинство нарвитян, чем скульптура, однако он висит. Бомбардировка Нарвы тоже неудобная тема, но ею занимаются. Этим занимается "Vaba Lava" и в некоторой степени Нарвский музей.
По его словам, это можно было бы понять, если бы Силламяэский музей использовал то, что сохранилось. Но в данном случае это не так. "Это чистой воды ностальгия по всему советскому, что городской проект преследует в своем нынешнем виде, утверждая, что он ведь такой "невинный". Спорт при тоталитаризме не свободен от идеологии, равно как и искусство и культура в целом".