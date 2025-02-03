Автобус LUX Express попал в трагическое ДТП неподалеку от Ивангорода

Как передает издание, В салоне находились 22 человека, за рулем автобуса - 49-летний мужчина. На месте погибли два пассажира автобуса - 60-летняя женщина и ее 61-летний супруг.

Всего медпомощь понадобилась 16 пассажирам, среди которых серьезно пострадавший 11-летний ребенок, и обоим водителям, которых доставили в больницу в тяжелом состоянии. Восьмерых пассажиров после оказания помощи отпустили домой.

Известно, что услугами транспортной компании в основном пользуются люди, перешедшие российско-эстонскую границу. Пока нет информации о том, были ли среди пострадавших жители Эстонии.