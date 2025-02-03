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Автобус LUX Express попал в трагическое ДТП неподалеку от Ивангорода

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Фото пассажира с места аварии
Фото пассажира с места аварии Фото: Lugeja foto sündmuskohalt

ДТП произошло поздним вечером 2 февраля в 15 километрах от Ивангорода. Междугородний автобус компании LUX Express, двигавшийся в Санкт-Петербург, столкнулся со снегоуборочной техникой. Погибли два человека, передает издание "Фонтанка".

Как передает издание, В салоне находились 22 человека, за рулем автобуса - 49-летний мужчина. На месте погибли два пассажира автобуса - 60-летняя женщина и ее 61-летний супруг. 

Всего медпомощь понадобилась 16 пассажирам, среди которых серьезно пострадавший 11-летний ребенок, и обоим водителям, которых доставили в больницу в тяжелом состоянии. Восьмерых пассажиров после оказания помощи отпустили домой. 

Известно, что услугами транспортной компании в основном пользуются люди, перешедшие российско-эстонскую границу. Пока нет информации о том, были ли среди пострадавших жители Эстонии. 

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