Утром в понедельник Департамент статистики опубликовал данные о том, что потребительские цены в Эстонии в январе снизились, но уже к обеду выяснилось, что эти цифры ошибочные, и цены все же выросли.
Ошибка Департамента статистики на полдня воодушевила жителей Эстонии
В базу данных Департамента статистики были введены ошибочные цифры, на основе которых выходило, что в годовом сравнении цены снизились на 1,2%, а в месячном - на 3,8%.
На самом деле в январе потребительские цены в Эстонии выросли на 2,8% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.
"Приносим большие изменения, в этот раз в нашу базу данных попали ошибочные данные", - передает rus.err комментарий статистического ведомства.