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За несколько дней мошенники выманили у жителей Ида-Вирумаа более 15 тысяч евро

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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

29 января жителю Кохтла-Ярве позвонил мошенник, который сначала представился сотрудником банка, а затем сотрудником полиции и попросил мужчину подтвердить различные транзакции с помощью его смарт-карты и кодов. В результате этих транзакций на имя мужчины были выданы два кредита на общую сумму 14 400 евро. Обстоятельства дела о мошенничестве расследуются полицией в рамках уголовного производства.​

31 января мошенники позвонили жительнице Нарвы и сообщили, что ее близкий человек стал виновником ДТП, в результате которого пострадало третье лицо. У женщины вымогали 1200 евро на покрытие медицинских расходов этого человека. Обстоятельства дела о мошенничестве расследуются полицией в рамках уголовного производства.

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