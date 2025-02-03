За несколько дней мошенники выманили у жителей Ида-Вирумаа более 15 тысяч евро

29 января жителю Кохтла-Ярве позвонил мошенник, который сначала представился сотрудником банка, а затем сотрудником полиции и попросил мужчину подтвердить различные транзакции с помощью его смарт-карты и кодов. В результате этих транзакций на имя мужчины были выданы два кредита на общую сумму 14 400 евро. Обстоятельства дела о мошенничестве расследуются полицией в рамках уголовного производства.​