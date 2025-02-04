Янек Пахка: Страх потерять власть парализовал способность городских властей принимать решения

Городские власти Кохтла-Ярве не являются лидерами, они - "комфортные политики", люди, живущие лишь сегодняшним днем и ради очередного предвыборного результата. Кто-то из них задумался, какую экономическую выгоду принесла бы эта инвестиция городу? Кто-то учел, сколько новых предприятий она могла бы привлечь в регион? Нет. Главным аргументом стало: "А вдруг кто-то пожалуется на запах, и мы потеряем несколько голосов". Это цинично и позорно!

Настоящие руководители, обладающие твердостью и стратегическим видением, поступили бы совершенно иначе. Они пригласили бы инвестора за стол переговоров, обсудили детали проекта и разработали меры по минимизации возможных рисков. Они бы смело заявили: "Наша цель - развитие города, а не дешевая популярность".

Если бы у нас были лидеры, не парализованные страхом, мы бы уже сегодня обсуждали, как новая биогазовая станция станет основой для роста индустриального парка и принесет реальное благосостояние городу.

Но пока Кохтла-Ярве управляют марионетки, единственная амбиция которых - удержаться в теплом кресле, этот город будет и дальше приходить в упадок. Если будущее города продается за пару популистских лозунгов, значит, надежды у нас нет.

Вопрос только в том: мы хотим город, которым управляют смело и целеустремленно, или город, где решения принимаются исключительно с оглядкой на то, что безопасно в контексте выборов?