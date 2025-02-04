Руководство города Кохтла-Ярве в очередной раз доказало, что развитие города и стратегические инвестиции для него второстепенны.
Янек Пахка: Страх потерять власть парализовал способность городских властей принимать решения
Когда потенциальный инвестор вместе с представителями IVIA предложил вложить около 10 миллионов евро в строительство биогазовой станции в нашем индустриальном парке, в любом нормальном городе такое предложение вызвало бы серьезное обсуждение и стратегическое планирование. Но не в Кохтла-Ярве.
Наши городские власти не способны выйти за пределы своей крошечной зоны комфорта и панического страха перед поражением на выборах. Встреча, по сути, завершилась тем, что инвестору указали на дверь, ясно дав понять, что нашему городу это не нужно, потому что год выборов.
Чтобы хоть на мгновение сохранить лицо, инвестора попросили провести предварительную оценку воздействия на окружающую среду, создавая видимость заинтересованности. Однако эту обманчивую видимость разрушил вице-мэр по развитию и экономике Александр Кейвабу, который начал безосновательно сеять панику в социальных сетях, рассуждая о вещах, в которых совершенно не разбирается.
"Городские власти Кохтла-Ярве не являются лидерами, они - "комфортные политики", люди, живущие лишь сегодняшним днем и ради очередного предвыборного результата".Янек Пахка, председатель фракции "Restart Kohtla-Järve" горсобрания Кохтла-Ярве
Оставим в стороне тот факт, что технологии биогазовых станций развились настолько, что их воздействие на окружающую среду минимально, а страх перед запахами - это скорее глупая отговорка. Суть проблемы в другом: городом управляют люди, для которых приоритетом является не развитие, а отчаянная борьба за сохранение своих должностей. Именно в этом корень всей проблемы: неспособность принимать решения, трусость и полное нежелание мыслить дальше собственных интересов.
Городские власти Кохтла-Ярве не являются лидерами, они - "комфортные политики", люди, живущие лишь сегодняшним днем и ради очередного предвыборного результата. Кто-то из них задумался, какую экономическую выгоду принесла бы эта инвестиция городу? Кто-то учел, сколько новых предприятий она могла бы привлечь в регион? Нет. Главным аргументом стало: "А вдруг кто-то пожалуется на запах, и мы потеряем несколько голосов". Это цинично и позорно!
Настоящие руководители, обладающие твердостью и стратегическим видением, поступили бы совершенно иначе. Они пригласили бы инвестора за стол переговоров, обсудили детали проекта и разработали меры по минимизации возможных рисков. Они бы смело заявили: "Наша цель - развитие города, а не дешевая популярность".
Если бы у нас были лидеры, не парализованные страхом, мы бы уже сегодня обсуждали, как новая биогазовая станция станет основой для роста индустриального парка и принесет реальное благосостояние городу.
Но пока Кохтла-Ярве управляют марионетки, единственная амбиция которых - удержаться в теплом кресле, этот город будет и дальше приходить в упадок. Если будущее города продается за пару популистских лозунгов, значит, надежды у нас нет.
Вопрос только в том: мы хотим город, которым управляют смело и целеустремленно, или город, где решения принимаются исключительно с оглядкой на то, что безопасно в контексте выборов?