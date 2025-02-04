ОДИН ВОПРОС Повысились ли зарплаты спасателей?

- Пару лет назад спасателям, правда, сильно повысили зарплату в процентном отношении, но до средней зарплаты она все же не дотягивает, и тем более - до 1,2 средней зарплаты, что мы сами считаем нормальным уровнем. Например, зарплата кохтла-ярвеского спасателя составляет 1535 евро, хотя и у спасателей зарплаты тоже разные. В командах с большей нагрузкой зарплаты выше, чем в командах с меньшей нагрузкой. В Ида-Вирумаа добавляются также связанные с химпроизводствами риски.