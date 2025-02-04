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ОДИН ВОПРОС Повысились ли зарплаты спасателей?

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Янар Кярнер.
Янар Кярнер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Несколько лет назад спасатели постоянно жаловались на низкие зарплаты.

Руководитель Идаского спасательного центра Янар Кярнер:

- Пару лет назад спасателям, правда, сильно повысили зарплату в процентном отношении, но до средней зарплаты она все же не дотягивает, и тем более - до 1,2 средней зарплаты, что мы сами считаем нормальным уровнем. Например, зарплата кохтла-ярвеского спасателя составляет 1535 евро, хотя и у спасателей зарплаты тоже разные. В командах с большей нагрузкой зарплаты выше, чем в командах с меньшей нагрузкой. В Ида-Вирумаа добавляются также связанные с химпроизводствами риски.

На предыдущий и нынешний годы зарплаты спасателей заморожены в связи с урезаниями госбюджета. В следующем году политики обещали прибавку к зарплате, но мы не знаем, какими будут экономические показатели Эстонии, и сказать что-то со стопроцентной уверенностью нельзя.

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