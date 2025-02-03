Список почетных граждан Силламяэ пополнила главный редактор газеты "Силламяэский вестник" Лидия Толмачева

По словам председателя горсобрания Валерия Абрамовича, впервые в истории города на этот конкурс было представлено так много кандидатов - пятеро, - что говорит прежде всего о неравнодушии горожан и о том, что они замечают старания земляков, которые по мере своих возможностей делают город привлекательнее и лучше.