Силламяэское городское собрание в минувший четверг присвоило титул почетного гражданина журналисту Лидии Толмачевой - за заслуги перед городом в течение многих лет.
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Список почетных граждан Силламяэ пополнила главный редактор газеты "Силламяэский вестник" Лидия Толмачева
По словам председателя горсобрания Валерия Абрамовича, впервые в истории города на этот конкурс было представлено так много кандидатов - пятеро, - что говорит прежде всего о неравнодушии горожан и о том, что они замечают старания земляков, которые по мере своих возможностей делают город привлекательнее и лучше.