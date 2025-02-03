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Список почетных граждан Силламяэ пополнила главный редактор газеты "Силламяэский вестник" Лидия Толмачева

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Все события, которые происходят в городе, Лидия Толмачева старается видеть своими глазами и рассказывает о них читателям.
Все события, которые происходят в городе, Лидия Толмачева старается видеть своими глазами и рассказывает о них читателям. Фото: Nadežda Popolitova

Силламяэское городское собрание в минувший четверг присвоило титул почетного гражданина журналисту Лидии Толмачевой - за заслуги перед городом в течение многих лет.

По словам председателя горсобрания Валерия Абрамовича, впервые в истории города на этот конкурс было представлено так много кандидатов - пятеро, - что говорит прежде всего о неравнодушии горожан и о том, что они замечают старания земляков, которые по мере своих возможностей делают город привлекательнее и лучше.

Претендовали на почетное звание редактор городской газеты "Силламяэский вестник" Лидия Толмачева, бывший городской архитектор Владимир Шурмин, бывший директор Силламяэского городского музея Аала Гитт, известный художник Эдуард Зеньчик и сотрудник центра пенсионеров "Мерелайне" Людмила Шилова-Мандель.

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