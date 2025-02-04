Департамент окружающей среды выясняет, кто осенью спилил гнездовое дерево орлана-белохвоста в сфере влияния трех запланированных ветропарков в волости Люганузе, - единственное, зарегистрированное на северном побережье Ида-Вирумаа.
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В сфере влияния ветропарков спилили гнездовое дерево орлана-белохвоста
О гнездовом дереве орлана-белохвоста в районе планируемых ветряных электростанций местный житель сообщил в Департамент окружающей среды год назад. В мае оно было внесено в экологический регистр как место обитания орлана-белохвоста.