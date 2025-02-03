НЕСПОКОЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ Полиция несколько раз выезжала на вызовы о насилии в Нарве

В ночь на 1 февраля в Нарве в полицию поступил звонок о том, что между проживающими в одной квартире мужчиной и женщиной произошла драка, в ходе которой 25-летняя женщина ударила мужчину.

Поднял руку на мать

Вечером 1 февраля в Нарве 51-летний мужчина во время ссоры ударил свою мать. Полиция арестовала мужчину по подозрению в совершении преступления.

Вечером 2 февраля в Нарве между женщиной и мужчиной произошла ссора, в ходе которой 35-летний мужчина перешел к рукоприкладству. Обстоятельства инцидента с применением насилия расследуются полицией в рамках уголовного дела.​

Избили в ночном клубе

В ночь на 2 февраля в развлекательном заведении в Нарве был избит 23-летний мужчина.