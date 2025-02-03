Телефонными мошенниками в Нарве оказались мать и сын

Как поведали в Идаской префектуре полиции, во второй половине дня 27 января 82-летней жительнице Нарвы позвонил человек, представившийся оператором Tele2, который сообщил, что необходимо продлить договор. Для этого у женщины запросили ее личный код. Вскоре ей вновь позвонил якобы сотрудник банка, который предупредил, что злоумышленники пытаются получить доступ к ее банковскому счету, и предложил помочь поймать мошенников. Для этого ее попросили передать 5000 евро сотруднику банка, который приедет за деньгами к ней домой.

По словам руководителя группы Идаской префектуры по борьбе с киберпреступлениями и экономическими преступлениями Ханнеса Ялга, пожилая женщина ждала курьера у себя дома, но, к счастью, рассказала об этом соседу, который распознал в происходящем мошенническую схему и посоветовал вызвать полицию.

- Поскольку курьер должен был прибыть с минуты на минуту, полиция отреагировала усиленным составом. Полицейские задержали 16-летнего курьера, который не подчинялся их указаниям и оказал сопротивление. В то же время была задержана его сообщница, ожидавшая в автомобиле, - 36-летняя женщина, которая оказалась матерью молодого человека, - рассказал Ялг.