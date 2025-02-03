На прошлой неделе при попытке забрать у жертвы деньги полиция задержала в Нарве 36-летнюю женщину и ее 16-летнего сына.
Телефонными мошенниками в Нарве оказались мать и сын
Как поведали в Идаской префектуре полиции, во второй половине дня 27 января 82-летней жительнице Нарвы позвонил человек, представившийся оператором Tele2, который сообщил, что необходимо продлить договор. Для этого у женщины запросили ее личный код. Вскоре ей вновь позвонил якобы сотрудник банка, который предупредил, что злоумышленники пытаются получить доступ к ее банковскому счету, и предложил помочь поймать мошенников. Для этого ее попросили передать 5000 евро сотруднику банка, который приедет за деньгами к ней домой.
По словам руководителя группы Идаской префектуры по борьбе с киберпреступлениями и экономическими преступлениями Ханнеса Ялга, пожилая женщина ждала курьера у себя дома, но, к счастью, рассказала об этом соседу, который распознал в происходящем мошенническую схему и посоветовал вызвать полицию.
- Поскольку курьер должен был прибыть с минуты на минуту, полиция отреагировала усиленным составом. Полицейские задержали 16-летнего курьера, который не подчинялся их указаниям и оказал сопротивление. В то же время была задержана его сообщница, ожидавшая в автомобиле, - 36-летняя женщина, которая оказалась матерью молодого человека, - рассказал Ялг.
Подозреваемые в мошенничестве ранее не попадали в поле зрения полиции. "Мы выясним в ходе производства, к скольким случаям они могут быть причастны. Если смотреть на предыдущие инциденты, то у большинства курьеров чистое прошлое, и это их первое серьезное нарушение. Во многом это связано с тем, что, как правило, курьерами являются несовершеннолетние", - добавил руководитель группы.
По словам Ялга, наиболее уязвимыми жертвами мошенников являются пожилые люди, говорящие на русском языке: "Поскольку большинство мошеннических звонков совершаются на русском, это неизбежно больше всего затрагивает русскоязычное сообщество. Однако внимательными должны быть все. Общайтесь со своими пожилыми родственниками и знакомыми, делитесь с ними этой информацией. Чем больше мы будем предупреждать друг друга, тем сложнее мошенникам будет достичь своей цели".
Полиция ежедневно получает сообщения от людей, которые теряют из-за мошенников тысячи евро. "Злоумышленники настолько наглы, что используют любые методы, чтобы выманить деньги у жертв. Например, оформляют на их имя быстрые кредиты, просят положить деньги в почтовый автомат или ввести данные на подозрительном сайте, подтверждая таким образом платежи", - рассказал Ялг.
Полиция напоминает: ни в коем случае нельзя сообщать по телефону личные и банковские данные, а также совершать финансовые операции с незнакомцами, тем более передавать кому-либо наличные. В случае подозрительного звонка нужно быть решительным и сразу же прерывать разговор.
Прокурор Вируской окружной прокуратуры Рийна Богенс подчеркивает, что выявление и задержание мошенников - работа полиции, а банки этим не занимаются. "Напомню, что у банков и телекоммуникационных компаний уже есть данные их клиентов. Для продления или расторжения договоров им не нужно запрашивать личные данные или брать у владельцев счетов их действующие банковские карты", - добавила она.
Уголовное производство ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.