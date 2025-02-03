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Эстонии угрожает эпидемия птичьего гриппа

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По разным оценкам, в Эстонии в период весеннего перелета в течение двух месяцев останавливается от полумиллиона до миллиона гусиных. В это время ими наносится значительный ущерб в первую очередь озимым посевам (зерновые и рапс) и лугам, после весеннего сева птицы поедают семена гороха, бобовых и яровых зерновых.
По разным оценкам, в Эстонии в период весеннего перелета в течение двух месяцев останавливается от полумиллиона до миллиона гусиных. В это время ими наносится значительный ущерб в первую очередь озимым посевам (зерновые и рапс) и лугам, после весеннего сева птицы поедают семена гороха, бобовых и яровых зерновых. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

По сообщению ​Департамента сельского хозяйства и продовольствия, птичий грипп на прошлой неделе был обнаружен в Литве и Финляндии. Эстонским птицеводам рекомендуют проявлять бдительность и избегать контактов с дикими птицами. Агентство все еще ожидает сообщений о найденных мертвых диких птицах.​

По словам Олева Калда, руководителя отдела здоровья и благополучия животных ​Департамента сельского хозяйства и продовольствия, ситуация в Европе очень тревожная.

- В прошлую среду в Литве была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на предприятии, содержащем около 250 тысяч кур-несушек. На прошлой неделе в Польше было зафиксировано восемь вспышек птичьего гриппа, затронувших около 400 000 домашних птиц. "Кроме того, Финляндия сообщила об обнаружении птичьего гриппа у хека, найденного в городе Турку", - обеспокоенно привел примеры Калда.

Эстонским птицеводам следует быть очень бдительными и соблюдать действующие ограничения. Ответственность за здоровье своих птиц по-прежнему лежит на птицеводах, поскольку риск проникновения болезней на птицеферму можно снизить, внедрив соответствующие меры биологической безопасности. "Напоминаем, что для снижения риска заражения необходимо проследить, чтобы домашняя птица не контактировала с птицами, свободно живущими в дикой природе, и с инфекционным материалом, исходящим от них. Поэтому поить и кормить птиц разрешается в помещении или под навесом", - добавил Калда.

Кроме того, при содержании птиц необходимо использовать сетку, крышу или другие средства, чтобы предотвратить контакт с дикими птицами. Также действует запрет на привоз диких птиц в места, где одновременно содержатся домашняя птица или другие сельскохозяйственные птицы.

Калда подчеркнул, что агентство все еще ждет сообщений о найденных мертвых диких птицах. "Местный надзор за заболеваниями очень важен. Это дает возможность выявить заболевание и при необходимости принять дополнительные меры защиты", - добавил Калда.

Что делать, если вы нашли мертвую птицу:

• Сообщайте о мертвых водоплавающих птицах (гуси, лебеди), хищных птицах или диких птицах, найденных мертвыми в большом количестве, через веб-приложение linnugripp.ee/teata, где вы можете оставить координаты места, а также фотографию, что облегчит задачу найти птиц.

• Ни в коем случае не следует самостоятельно собирать птиц и куда-либо их перевозить, так как это может способствовать распространению вируса. При необходимости агентство также возьмет образцы.

• Вы также можете оставить сообщение, позвонив на информационную линию +372 605 4767.

• Сообщите о смерти вашей птицы ветеринару для получения дальнейших указаний.

Птичий грипп является особо опасным заболеванием животных и вызывает массовые заболевания и гибель птиц. Высокопатогенные штаммы вируса гриппа вызывают высокую смертность среди диких и домашних птиц и в настоящее время по-прежнему широко распространены в Европе. В случае вспышки заболевания больные и подозрительные на заболевание птицы подвергаются забою и уничтожению. Поэтому важно, чтобы все птицеводы соблюдали меры биологической безопасности.

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