По сообщению Департамента сельского хозяйства и продовольствия, птичий грипп на прошлой неделе был обнаружен в Литве и Финляндии. Эстонским птицеводам рекомендуют проявлять бдительность и избегать контактов с дикими птицами. Агентство все еще ожидает сообщений о найденных мертвых диких птицах.
Эстонии угрожает эпидемия птичьего гриппа
По словам Олева Калда, руководителя отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия, ситуация в Европе очень тревожная.
- В прошлую среду в Литве была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на предприятии, содержащем около 250 тысяч кур-несушек. На прошлой неделе в Польше было зафиксировано восемь вспышек птичьего гриппа, затронувших около 400 000 домашних птиц. "Кроме того, Финляндия сообщила об обнаружении птичьего гриппа у хека, найденного в городе Турку", - обеспокоенно привел примеры Калда.
Эстонским птицеводам следует быть очень бдительными и соблюдать действующие ограничения. Ответственность за здоровье своих птиц по-прежнему лежит на птицеводах, поскольку риск проникновения болезней на птицеферму можно снизить, внедрив соответствующие меры биологической безопасности. "Напоминаем, что для снижения риска заражения необходимо проследить, чтобы домашняя птица не контактировала с птицами, свободно живущими в дикой природе, и с инфекционным материалом, исходящим от них. Поэтому поить и кормить птиц разрешается в помещении или под навесом", - добавил Калда.
Кроме того, при содержании птиц необходимо использовать сетку, крышу или другие средства, чтобы предотвратить контакт с дикими птицами. Также действует запрет на привоз диких птиц в места, где одновременно содержатся домашняя птица или другие сельскохозяйственные птицы.
Калда подчеркнул, что агентство все еще ждет сообщений о найденных мертвых диких птицах. "Местный надзор за заболеваниями очень важен. Это дает возможность выявить заболевание и при необходимости принять дополнительные меры защиты", - добавил Калда.
Что делать, если вы нашли мертвую птицу:
• Сообщайте о мертвых водоплавающих птицах (гуси, лебеди), хищных птицах или диких птицах, найденных мертвыми в большом количестве, через веб-приложение linnugripp.ee/teata, где вы можете оставить координаты места, а также фотографию, что облегчит задачу найти птиц.
• Ни в коем случае не следует самостоятельно собирать птиц и куда-либо их перевозить, так как это может способствовать распространению вируса. При необходимости агентство также возьмет образцы.
• Вы также можете оставить сообщение, позвонив на информационную линию +372 605 4767.
• Сообщите о смерти вашей птицы ветеринару для получения дальнейших указаний.
Птичий грипп является особо опасным заболеванием животных и вызывает массовые заболевания и гибель птиц. Высокопатогенные штаммы вируса гриппа вызывают высокую смертность среди диких и домашних птиц и в настоящее время по-прежнему широко распространены в Европе. В случае вспышки заболевания больные и подозрительные на заболевание птицы подвергаются забою и уничтожению. Поэтому важно, чтобы все птицеводы соблюдали меры биологической безопасности.