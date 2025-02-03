Эстонии угрожает эпидемия птичьего гриппа

По словам Олева Калда, руководителя отдела здоровья и благополучия животных ​Департамента сельского хозяйства и продовольствия, ситуация в Европе очень тревожная.

- В прошлую среду в Литве была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на предприятии, содержащем около 250 тысяч кур-несушек. На прошлой неделе в Польше было зафиксировано восемь вспышек птичьего гриппа, затронувших около 400 000 домашних птиц. "Кроме того, Финляндия сообщила об обнаружении птичьего гриппа у хека, найденного в городе Турку", - обеспокоенно привел примеры Калда.

Эстонским птицеводам следует быть очень бдительными и соблюдать действующие ограничения. Ответственность за здоровье своих птиц по-прежнему лежит на птицеводах, поскольку риск проникновения болезней на птицеферму можно снизить, внедрив соответствующие меры биологической безопасности. "Напоминаем, что для снижения риска заражения необходимо проследить, чтобы домашняя птица не контактировала с птицами, свободно живущими в дикой природе, и с инфекционным материалом, исходящим от них. Поэтому поить и кормить птиц разрешается в помещении или под навесом", - добавил Калда.

Кроме того, при содержании птиц необходимо использовать сетку, крышу или другие средства, чтобы предотвратить контакт с дикими птицами. Также действует запрет на привоз диких птиц в места, где одновременно содержатся домашняя птица или другие сельскохозяйственные птицы.