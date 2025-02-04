Частично снятый в Ахтме фильм "Черная дыра" - настоящий "компот"

После специального показа фильма "Черная дыра" в йыхвиском "Apollo" зрители отметили, что, хотя фильм и затрагивает такие серьезные темы, как насилие, одиночество, тоска по любви и близости, после просмотра он не оставляет чувства подавленности. Можно было и всплакнуть, и посмеяться.