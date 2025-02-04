В художественном фильме Мооники Сийметс "Черная дыра", который только что вышел в прокат, герои живут в желтом многоквартирном доме в Аннелинне. Символическим местом действия фильма является пустырь в Ахтме, куда приземляется инопланетянин Кип.
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Частично снятый в Ахтме фильм "Черная дыра" - настоящий "компот"
После специального показа фильма "Черная дыра" в йыхвиском "Apollo" зрители отметили, что, хотя фильм и затрагивает такие серьезные темы, как насилие, одиночество, тоска по любви и близости, после просмотра он не оставляет чувства подавленности. Можно было и всплакнуть, и посмеяться.