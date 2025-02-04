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Планируемая в Кохтла-Ярве биогазовая станция разжигает политические страсти

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Биогазовую станцию планируется построить в находящейся ближе к городу части промышленного парка Кохтла-Ярве, рядом с автобусным парком.
Биогазовую станцию планируется построить в находящейся ближе к городу части промышленного парка Кохтла-Ярве, рядом с автобусным парком. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Планируемая в Кохтла-Ярвеском промышленном парке биогазовая станция еще до принятия решения раздувает огонь в горниле между двумя городскими политическими лагерями.

Поводом стала состоявшаяся 22 января в Кохтла-Ярвеском горуправлении встреча, на которой развивающие промышленный парк Ида-Вируское инвестиционное агентство (IVIA), в число учредителей которого входит город, и развивающие биогазовую станцию ознакомили с ее планом представителей горуправления.

Десять рабочих мест

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Экономика
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