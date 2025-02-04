Планируемая в Кохтла-Ярве биогазовая станция разжигает политические страсти

Поводом стала состоявшаяся 22 января в Кохтла-Ярвеском горуправлении встреча, на которой развивающие промышленный парк Ида-Вируское инвестиционное агентство (IVIA), в число учредителей которого входит город, и развивающие биогазовую станцию ознакомили с ее планом представителей горуправления.