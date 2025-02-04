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Долг нарвского стартап инкубатора за аренду помещений достиг 200 тысяч евро

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Творческий инкубатор Objekt работал в отремонтированных помещениях завода "Балтиец" в Нарве.
Творческий инкубатор Objekt работал в отремонтированных помещениях завода "Балтиец" в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

По словам соучредителя творческого инкубатора "Objekt" и владельца помещения, где эта организация базировалась, Аллана Калдоя, за два года поисков альтернативного финансирования долг за аренду достиг 200 тысяч евро. С 1 февраля договор аренды расторгнут в одностороннем порядке, пишет rus.err.

- Насколько я знаю, подобные инкубаторы не могут существовать исключительно за счет рыночных механизмов даже в Таллинне. Чтобы он работал, необходима государственная поддержка. Мы пытались добиться ее годами, подавали заявки в разные министерства, но никакой поддержки не получили, - сказал Калдоя.

Он отметил, что считает организацию важной для Нарвы и, прежде всего, для местной молодежи. Но теперь совет и основатели должны решить, что делать с ней дальше. "Продолжать работу в том же формате не имеет смысла", - добавил Калдоя.

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